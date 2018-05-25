3 de Febrero - Independiente düellosu

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. 3 de Febrero, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Independiente takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 00:30. Maç öncesi 3 de Febrero 13 puanla 12. sırada, Independiente 22 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi 3 de Febrero, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Independiente, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 124 kodlu maçta; İddaa oynayanlar 3 de Febrero kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Independiente sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

3 de Febrero son hafta oynanan Independiente maçında 1-1 berabere kaldı.

Independiente ise 3 de Febrero karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

3 de Febrero, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 3 de Febrero, kendi sahasında 11 gol attı, 15 gol yedi.

Independiente, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Independiente 8 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.