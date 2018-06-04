3 de Febrero - Sportivo Luqueno karşılaşma önü

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. 3 de Febrero, 05 Haziran 2018 Salı günü Sportivo Luqueno takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:40. 13 puanlı 3 de Febrero 12. sırada bulunuyor, Sportivo Luqueno 18 puana sahip ve 11. sırada. 3 de Febrero son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sportivo Luqueno, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 425 kodlu maçı oynayanlar; 3 de Febrero galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sportivo Luqueno galibiyet oranı 0.00.

3 de Febrero son haftadaki Nacional Asuncion müsabasında 2-1 kazandı.

Sportivo Luqueno ise 12de Octubre karşılaşmasında 0-1 kazandı.

3 de Febrero, evinde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 17 gol yedi.

Sportivo Luqueno, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Sportivo Luqueno, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.