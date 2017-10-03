Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 3 Ekim 2017 Salı günü FETÖ operasyonları... günü raporu...

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KAYSERİ MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON: 4 GÖZALTI

Kayseri merkezli, İstanbul, Adana ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, firarda olan 4 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olan 8 şüpheli şahsa yönelik KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Kayseri, İstanbul, Adana ve Kocaeli'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda B.C., A.A., A.Ö. ve A.U. isimli şahıslar yakalandı.

Dosya firarisi olan M.A., B.Ö., T.Ö. ve R.T. isimli şahıslar hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (İHA)

AKSARAY MERKEZLİ OPERASYONDA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aksaray merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında avukatların da bulunduğu 7 zanlı gözaltına alındı.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, avukatların da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü. (AA)

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYONDA 112 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul'daki bazı belediyelerde çalışan ve daha önce görev yapmış 112 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan ByLock kulanıcılarına yönelik soruşturması sürüyor.



Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 18 ilçe belediyesinde halen çalışan ve daha önce görev yapanların da aralarında bulunduğu 112 kişi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verildi.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon başlattı. Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, şu ana kadar 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor. (AA)