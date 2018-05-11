Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu organizasyonun üçüncü gününde geleneksel çocuk oyunlarıyla katılımcılar hem keyifli anlar yaşadı, hem de geçmişteki oyunları öğrenme fırsatı buldu.

Festivale katılan çocuklar çember çevirirken, ayrıca geleneksel çocuk oyunlarından halat çekme, kale, dalya, yakar top ve çubuk oynadı.