İstanbul’a inşa edilen 3’üncü havalimanının ilk yolcusu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olacak. Havalimanı müteahhitlerinden, İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’nın (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, şubat ayı sonunda Erdoğan ve Yıldırım’ın THY uçağıyla alana deneme amaçlı iniş yapmasının planlandığını söyledi.

Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Koloğlu, 3’üncü havalimanında devam eden çalışmalara ilişkin şunları söyledi: “İki bağımsız pist ve 1 milyon 200 bin metrekare kapalı alanlı terminal binası, 30 bin araçlı kapalı otopark 29 Ekim 2018’de bitecek ve açılmış olacak. Bu pistlerde aynı anda inişkalkış olacak. Şu anda Türkiye’de aynı anda iniş-kalkış yapılabilen bir pist yok. Pistin biri bitmiş durumda, bazı testler yapılıyor. Altı pistin tamamı bittiğinde toplam 3 kule olacak. Şubat ayının sonunda THY’nin uçağı inecek deneme amaçlı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan da o uçakla gelecekler ve havaalanını gezecekler.”

‘KUR, MALİYETİ ARTIRDI’

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Koloğlu, dolar kurundaki artışın maliyetlerini de artırdığını vurgulayarak, “Ek kredi alıp devam edeceğiz. Bu metot bugüne kadarki yapişlet- devret’lerden (YİD) farklı. Devletin cebinden beş kuruş çıkmayacak, ama her yıl 886 milyon Euro+KDV alacak” diye konuştu.

‘ALMAN UNİFREE’NİN TEREDDÜTLERİ VARDI GİDERDİK’

Atatürk Havalimanı’nın 2019 başında kapatılacağını belirten Koloğlu, “Garanti kadar para ödenecek. Havaalanı dışında da havaalanı şehri, ‘City port’ projesi var. Büyük kuruluşlar yurtdışından gelen hastaları İstanbul’a girmeden tedavi edecek hastane yapmak istiyorlar. Liman yapıyoruz havaalanının içine. Denizden gelenler için yolcu ya da kargo taşımacılığı yapılacak, akaryakıt ihtiyacı karşılanacak. Kule hizmetleri belki özelleşir. Bütün işleri İGA yapacak” diye konuştu. “Havalimanının duty free işletmesini Alman Unifree’ye verecektik” diyen Koloğlu, şöyle devam etti: “Sonra tereddütleri oldu, ‘Bu kadar yolcu gelecek mi?’ diye. Görüşmelerde tereddütleri giderildi. Havayolu şirketlerine izni sivil havacılık otoritesi veriyor. Bize terminalden yer alabilmek için müracaat yapılıyor. Singapur Airlines, Katar dahil 15’e yakın şirket var tabii ama hiçbiriyle kiralama işlemi yapmadık görüşme aşamasında” dedi.