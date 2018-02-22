Limak, Türk müteahhitlerin ülke dışında tek kalemde aldığı en büyük iş olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini atmasından sonra yüzde 30'u tamamlanan Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası inşaatı için Kuveyt'in önde gelen iki bankası National Bank of Kuwait (NBK) ve Kuwait Finance House'tan (KFH) toplam 249,2 milyon Kuveyt Dinarı (yaklaşık 823 milyon dolar) finansman sağladı.

"TÜRK İŞÇİLERE ÖNEMLİ İSTİHDAM SAĞLAYACAK"

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir,projeye verilen kredinin Türk müteahhitliği ve Türk mühendisliği için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Projenin Türk işçilere de önemli bir istihdam sağladığını belirten Özdemir "Şu anda 3 bin çalışanın bin 100'ü Türk. İnşallah 3 bini geçen Türk çalışan sayısı da olacak. En önemli kaynak üçüncü havalimanı bitmek üzere orada işi biten birçok arkadaşı burada kullanmak istiyoruz. Mühendis, operatörler ve ustabaşıları Kuveyt Havalimanında değerlendirmek istiyoruz. Buranın işletmesine de talibiz. Sabiha Gökçen çıraklık, İstanbul Yeni Havalimanı kalfalık, Kuveyt ise ustalık projemiz" dedi.

BAŞARIMIZLA DİĞER FİRMALARIN ÖNÜNÜ DE AÇIYORUZ

Kuveyt'e kalıcı ve uzun vadeli baktıklarını ifade eden Özdemir,"Kuveyt'te biz altyapıya yönelik daha önemli projeler olduğuna inanıyoruz. Kuveyt her gün yeni ihaleler yapmakta. Bunlar için burada başarılı bir örnek sergilersek diğer firmaların da önünü açmış olacağız.Bizim burada elde edeceğimiz başarı bundan sonraki Türk firmalarının iş almasına da vesile olacak ve önemli bir referans teşkil edecek" diye konuştu.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NDA KİRALAMAYA TALEP FAZLA

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Yeni Havalimanı'nda herkesin yer almak için kiralamaya yönelik şirketlerin taleplerinin fazla olduğunu dile getirerek, "Hiçbir nokta boş kalmayacak. Herkes gelip yerini almak istiyor" dedi.

KUVEYT İLE BİRLİKTE DİĞER ÜLKERDE İŞ YAPABİLİRİZ

Nihat Özdemir, "Yatırımcı bir şirketiz ve bölgedeki diğer ülkelerdeki işlerimizi de Kuveyt'ten yönetebileceğimizi düşünüyoruz. Hatta Kuveyt'in finansman gücü ve Türk şirketlerinin iş yapabilme kabiliyetini bir araya getirerek, üçüncü ülkelerde birlikte iş yapabileceğimize yürekten inanıyorum. Bu konuda önemli iş fırsatları ve potansiyeli olduğunu da görüyorum. Burada yaratacağımız değerli işbirlikleri bunun da yolunu açacaktır" şeklinde konuştu.

"30 KUVEYTLİ MÜHENDİS KIZA EĞİTİM VERİYORUZ"

Kuveyt'te de Kuveyt Üniversitesi ve Türkiye'den Boğaziçi Üniversitesi'nin işbirliği ile Kuveyt'in Mühendis Kızları projesini başlattıklarını dile getiren Özdemir,"Bu yıl 30 kızımıza eğitim veriyoruz. Onlara hem buradaki şantiyemizde staj imkanı tanıyacağız, hem de Türkiye'de dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı projesinde ağırlayacağız" dedi.