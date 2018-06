2.3 milyon aday üniversiteli olmak için 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek. Sınavın ilk oturumu ve tüm adayların girmek zorunda olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak. 1 Temmuz Pazar günü sabah ise lisans programlarına girecek adayların katılacağı Alan Yeterlilik Testi (AYT), öğleden sonra da dil puanlarıyla tercih yapacak adayların gireceği Yabancı Dil Testi (YDT) olacak. Sınava sayılı günler kala ilk kez yapılacak bu sınavla ilgili adayların en büyük endişesi “soruların nasıl olacağına” ilişkin. Biz de ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’e sınava girecek 2.3 milyon aday için sorularımızı yönelttik. Sorular nasıl ve kimler tarafından hazırlandı, nasıl seçildi? Her soru kaç kez kontrol edildi? 0.5 ham puan değişikliğinden sonra adaylar nasıl avantajlı oldu? Adaylar hangi sınavların sorularına baksınlar? AYT soruları LYS gibi mi olacak? Hangi hatalar sınavı iptal ettiriyor? ÖSYM Başkanı soruları gördü mü? Tüm bu soruları Eğitim Editörümüz Pervin Kaplan sordu, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer yanıtladı.

SORULARI HAZIRLAYANLARIN ÇEŞİTLİLİĞİ ÖNEMLİ

- Sizin soru hazırlama ekibiniz var ama dışarıdan da destek aldığınızı biliyorum. YKS sorularını kimler hazırladı, aralarında akademisyenler var mı?

ÖSYM, sınav sorularının hazırlanmasında kendi bünyesindeki alan uzmanlarından, alanla ilgili yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlardan destek alıyor. Soruların hazırlanması çok uzun bir süreç. Her yıl yaptığımız sınavlarla ilgili 8 bin-10 bin bandında yeni soru hazırlanıyor ve kullanıma hazır hale getiriliyor. Soru sayısının fazlalığı kadar soruları hazırlayan akademisyen ve uzmanların çeşitliliği de çok önemli. ÖSYM olarak bu, üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri. Bu nedenle soru hazırlamada sadece belirli kurum ve üniversitelere yoğunlaşmaktan kaçınmaya, bunun yerine tüm kurumlardaki ilgili uzmanlara erişmeye ve katkılarını almaya çalışıyoruz.

- Sorular havuza atılmadan önce kaç kez kontrol ediliyor. Taslak bir sorunun sınavda kullanılmasına karar verilene kadar nasıl bir süreç izleniyor?

Ham soru hazırlandıktan sonra en az 3 akademisyen ve uzman tarafından denetimden geçirilmekte. Gerekirse sorular 3’ten fazla denetimden de geçirilmekte. Soru tüm denetimlerden geçerse soru bankasına atılıyor. Bu soru bankasına atılan sorular da rastgele seçilecek ve soru kitapçığına girecek.

HER TEST İÇİN 10 KATI SORU

- Her test için kaç soru hazırlandı?

Soruların kalitesi kadar sayısı da güvenlik açısından önemli. ÖSYM yapmış olduğu tüm sınavlarda prensip olarak her bir test için sorulacak soru sayısının en az 10 katı soru ile kapalı dönemi başlatıyor. Biz özellikle bu oranı sürekli artırmaya çalışıyoruz. 120 soruluk TYT için soru bankasına en az 1200 soru, 160 soruluk AYT için de en az 1600 soru kontrollerden geçirilip seçilerek soru bankasına alınmış oldu.

2 FARKLI PUAN HESABI

- 0.5 ham puan değişikliğinden sonra AYT’de sadece matematik testi çözen öğrencinin SAY ve EA, sadece Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testi çözen öğrencinin EA-SÖZ veya sadece Sosyal Bilimler-2 çözenin de SÖZ puanları hesaplanacak değil mi?

Bildiğiniz gibi ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için TYT ve AYT’de ilgili 2 testin her ikisinden de en az 0.5 ham puana sahip olma koşulu vardı. Bu koşul ilgili testlerin herhangi birisinden en az 0.5 ham puana sahip olma şeklinde değiştirildi. Yapılan değişiklikle AYT’de sadece Matematik testini cevaplayarak en az 0.5 ham puan alanların SAY ve EA ağırlıklı puanları hesaplanacak. Bunun gibi sadece Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testini cevaplayarak en az 0.5 ham puan alanların da EA ve SÖZ ağırlıklı puanlarının hesaplanması gibi sadece Sosyal Bilimler-2 testini cevaplayarak en az 0.5 ham puan alanların ise SÖZ ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi sağlanmış oldu.

AYT SORULARI LYS GİBİ OLACAK

- Sınava girecek 2.3 milyon aday soruların “zor mu, kolay mı” olacağını soruyor. Bu adaylara soruların nasıl olacağına ilişkin ne diyebilirsiniz?

Bildiğiniz gibi TYT için YÖK’ün çerçevesini çizdiği yeni yaklaşımda adaylara yardımcı olmak için bir örnek TYT soru kitapçığı yayımladık. Diğer taraftan YKS’nin üçüncü oturumunda (YDT) önceki yıllarda yapılan İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerine ilaveten ilk kez Arapça ve Rusça dilleri de dâhil olduğu için yine bu dillerden sınava girecek adaylara yardımcı olmak için örnek soru kitapçıklarını yayımladık.

- AYT soruları için, geçen yıl yapılan LYS soruları gibi olacak diyebilir misiniz?

YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’nin kapsamı ile geçen yıl yapılan LYS’nin kapsamları aynı. Zaten bu nedenle AYT için bir örnek soru kitapçığı yayımlamadık.

‘ESKİ SORULARA BAKSINLAR’

- Adaylara özellikle ‘Sorularına bakın’ diyebileceğiniz bir sınav var mı?

Özel bir önerim yok. Ancak, bildiğiniz gibi 2017 ve önceki yıllara ait üniversite giriş sınavlarına ait tüm soruları ve cevap anahtarlarını web sitemizde yayımladık. Adaylar bu sorulara da bakabilirler.

- Sorulara hiç baktınız mı?

Hayır.

BU BELGELERİ YANINIZDA BULUNDURUN

- YKS için adaylara önerileriniz nedir, nelere dikkat etsinler?

Sınavın sabah oturumlarında adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaklar. Bu nedenle sınav günü adaylarımızın bir gecikme yaşamamaları için sınav binalarında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmalarında büyük fayda var. Adaylar sınav binalarına alınırken yanlarında iki belgenin mutlaka olması gerekiyor. Birincisi girecekleri oturuma ait Sınav Giriş Belgesi (SGB), diğeri ise geçerli kimlik belgesi. Kimlik belgesi olarak TC Nüfus Cüzdanı, TC Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport kullanılabilir. Kimlik belgesinde mutlaka adayın fotoğrafı bulunmalı. Birden fazla oturuma katılacak adaylar sınava gelirken sınavın ilgili oturumuna ait Sınav Giriş Belgesi’nin yanlarında olduğuna özellikle dikkat etmeliler.

- Adaylara son bir mesajınız var mı?

Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum.

SORULARI BASAN EKİP 40 GÜN KAPALI KALACAK

- Sınav sorularını baskıya hazırlayan ekip kaç gün kapalı kalacak?

Hem ÖSYM ekibi hem de matbaa ekibi; sınavdan belirli bir süre önce dış dünya ile her türlü iletişimi kesilmiş, emniyet görevlilerinin sürekli nöbet tuttuğu sınav evrakının oluşturulduğu ve basıldığı alana girmekte ve sınav bitimine kadar o alanda kalmaktalar. ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavların en uzun kapalı dönemi, YKS için şu an gerçekleşiyor. Kapalı dönemdeki tüm ekip toplam 40 gün kapalı alanda kalacak. Ramazan Bayramı’nda da ailelerinden uzaktaydılar. Gerçekten büyük bir fedakârlık gösterdiler.

DİKKATİ SINAVINIZ NEDEN İPTAL OLUR?

- Geçen yıl kaç adayın sınavı iptal edildi ve gerekçeleri ne oldu? Güvenlik ihlallerinde ilk sırada ne yer alıyor?

2017 yılında YGS oturumunda 1756 ve LYS oturumlarında 159 olmak üzere toplam 1915 adayın sınavı yönetim kurulu kararı ile iptal edildi. İptaller yasaklı maddelerle sınava giriş veya sınav kurallarını ihlalle ilişkili oldu. İptaller kol saati ile sınava girme, geçersiz kimlik belgesi bulundurma veya sınavı cevaplama süresi ihlallerinde yoğunlaşmış durumda. Adaylarımızın sonradan mağdur olmamaları için sınav kılavuzunu dikkatle okumaları ve yasaklı maddeleri yanlarında bulundurmamaları gerekiyor.

ÖSYM SİZİ NASIL GÖZLEYECEK?

- Sınav salonlarında duvar saatlerinde kamera oluyor. Salonların tümünde kamera var mı?

Sınav binalarının kapı girişlerine, sınav evrakının dağıtımının yapıldığı bina sınav sorumlusu odasına ve sınav salonlarına monte edilen kameralar sınavların her anını kayıt altına alıyor. Özellikle bina girişi ve sınav evrakının dağıtımının yapıldığı bina sınav sorumlu odaları, sınavın her aşamasında oluşan her türlü şikâyet ve olumsuzluklar açısından da takip edilecek.