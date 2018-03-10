Hayatımda hiç snowboard yapmadım ancak Kış Olimpiyatları’nı televizyondan bolca izledim. Geçen hafta sonu ilk kez kış sporlarını televizyondan değil, canlı ve tam yerinden seyrettim. Beklerken çok üşüdüm ama yarışlarlarda heyecandan ısındım. 13. Koç Spor Fest kapsamında düzenlenen 3. Kış Oyunları’nda 4 farklı dalda 600 üniversiteli sporcu yarıştı. Kazanan ve kaybedenler arasındaki tatlı rekabet, final sonrasındaki afterparty’de eridi gitti! Kimisi bireysel olarak kendisini denemeye gelmiş, kimisi okul takımıyla. Bu etkinliğin amacı gençleri spora yönlendirmek. Bunu da başarıyla gerçekleştirdiler, zira sporcular arasında amatörü de var, profesyoneli de. Etkinlik sırasında Emre Namoğlu ile gençlerin arasına daldık, kutlamalarına katıldık, uzun uzun sohbet ettik. Videolarda da HTDokun’dan izleyebilirsiniz... HT Cumartesi'nden Serdar Yazıcı'nın haberi...

‘İLK YILIMDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUM’

Karşımıza ilk Palandöken’in pistlerini yakından tanıyan, 2 kere Kış Olimpiyatları’na katılan snowboard’cu Miray Gürkınav çıktı. 8 yıl arka arkaya Türkiye şampiyonu olan Gürkınav, Koç Spor Fest’in Snowboard Kadınlar Slalom Türkiye Şampiyonası’nda ikinci oldu. Küçük yaşta başlayıp birçok başarıya imza atan sporcu, artık olimpiyatlarda yarışmasa da Koç Spor Fest’te hâlâ o duyguyu yaşıyor. Bursalı olduğu için antrenman sahası konusunda şanslı. Yanındaki sporcu arkadaşı Mehmet Ali İnal ise bu konuda biraz dertli. Çünkü Antalyalı! Pistlere çok uzak da olsa ailesi elinden tutmuş ve 3 yaşında kayak yapmaya başlamış. 10 yaşında ise snowboard’a geçerek ilk senesinde Türkiye Şampiyonluğu kazanmış. Bunu da büyük bir gururla anlatıyor. Ee haksız da değil. İnal, Koç Spor Fest’te Snowboard Erkekler Slalom Türkiye şampiyonası’nda ikinci oldu. İnal yarışmayı, eğlenceyi ve DJ konserlerini çok beğenmiş.

4 altın, 1 gümüş madalya kazanan Elif Büşra Çağlar da Türkiye’yi birçok yarışta temsil eden sporcular arasında. Çağlar, dostluğa ve sevgiye vurgu yaparak, arkadaşlığa da her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu dile getiriyor. Anlaşılan o ki bu festival aynı zamanda demoralize olmuş gençliğin motivasyon noktası.

Ardından kar motoruyla iki pist arasında kalan finish noktasına çıktık. Bir yanda aktivitelere katılan sporcular, diğer yanda start için son hazırlıklarını yapanlar var. Kalabağın arasında beden eğitim öğretmenliği bölümünde okuyan Hamit Can Candan’la sohbet etmeye başlıyoruz. “Her şey çok güzel” diyen Candan, “Üniversitede 5’inci yılım. Koç Spor Fest böyle güzel etkinlikler yapmaya devam ederse okulumu uzatırım” diyerek esprili bir şekilde etkinliği özetliyor. Candan’a yüksek lisans öğrencilerinin de yarışmaya katılabildiğini söylemeyi unuttum. Etkinlikte DJ Doğukan Manço da performans sergiledi. Babası Barış Manço ve birçok sanatçının şarkısını çaldı, gençleri ısındırdı. Manço gündüz sohbetimizde “Hava soğuk ama akşam ısınacaklar” diyerek bunun sinyalini vermişti.

26 bin sporcu Yıl boyunca devam edecek müsabakalara 26 bine yakın sporcunun katılması bekleniyor.

AMERİKAN KOLEJLER LİGİ ÖRNEĞİ

Dünyada eğlenceyle sporun bir arada olduğu, örneğin Amerika’daki Kolejler Ligi’ni (NCAA) Türkiye’de yaşatmak istediklerini belirten Koç Holding Kurumsal Marka Koordinatörü Okyar Tuncel, bu sene farklı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade etti. Koç Spor Fest Kış Oyunları’nın yarışma direktörü Okan Gültekin, bu büyük organizasyonun arka planında yer alan isimlerden. Çıkış ve varışta zamanlamanın doğru tutulması, puanların hesaplanması, pistlerin altyapısı gibi birçok teknik kısmı yöneten isimlerden. Hepsi aynı zamanda kayakçı. “Bir sonraki Koç Spor Fest’te backstage’deki isimlerin yarışını da görür müyüz?” diye sordum, gülerek “Valla yarışırız ama çok estetik durmayabilir” dediler. Koç Spor Fest’te, yıllarını bu spora vermiş, milli formayla birçok başarıya imza atmış fakat daha sonra sakatlanarak ya da başka nedenlerden bu sporu bırakmış genç isimler de moral buluyor. Ayrıca bu yarışma sonunda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, uluslararası yarışmalara göndereceği sporcuları da seçiyor.

Yarışlarla dolu 5 gün kıyasıya mücadeleyle geçti ama fairplay hep ön plandaydı. Darısı nice spor organizasyonlarının başına...

‘Bir miktar stres iyidir’

Ülkemizi PyeongChang Kış Olimpiyatları’nda temsil ettiniz. Burada yarışmak nasıl?

Serdar Deniz: Burada yarışmak beni mutlu ediyor.

Özlem Çarıkçıoğlu: Olimpiyatlarda edindiğim deneyimleri yansıtabildiğim ilk yarış olduğu için buranın ayrı bir yeri var.

Diğer uluslararası yarışlar da böyle olsa üzerindeki baskı hafifler mi?

S.D.: Evet. Hem de insanın kendine ait mutlu bir anısı kalır.

Ö.Ç.: Heyecan belli bir dozda olduğunda yarışmalarda işimize yarıyor. O yüzden heyecanlanmanın ve belli bir miktar stres yapmanın iyi olduğunu düşünüyorum. Fakat Koç Fest’te bunun dozunu ayarlamak oldukça kolay.

2018 Koç Spor Fest Rotası

16-17 Nisan (Antalya Akdeniz Üniversitesi)

19-20 Nisan (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

24 Nisan (Balıkesir Üniversitesi)

26-27 Nisan (Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

30 Nisan (Ordu Üniversitesi)

3-4 Mayıs (Elazığ Fırat Üniversitesi)

7-8 Mayıs (Adana Çukurova Üniversitesi)