Adana'da oyun oynamak için evden çıkan 4 yaşındaki ikizler ile 3 yaşındaki kardeşleri vatandaşlar tarafından bulunup karakola götürüldü. Çocuklar 1 saat sonra ailelerine teslim edildi.

İHA'nın haberine göre, Yüreğir ilçesinde Levent Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Gülsüm, 4 yaşındaki Kübra ve kardeşleri 3 yaşındaki Ahmet Ç., sokağa çıkıp oynarken evlerinden uzaklaştı. Yollarını kaybeden 3 çocuk, sokakta gezerken bir vatandaş tarafından bulunup Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis, çocuklara su ve salatalık ikram etti. Yalın ayak olan Ahmet ile kardeşleri, kayboldukları belirlenince Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Çocukların verdiği bilgiler üzerine evlerinin birkaç kilometre yakında bulunduğunu belirleyen polisler, çocukları ailelerine teslim etti.

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