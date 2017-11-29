3 malzemeli un kurabiyesi malzemeler

1.5 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

3,5 su bardağı un

3 malzemeli un kurabiyesi nasıl yapılır?

Oda sıcaklığında yumuşayan tereyağını geniş bir kaba alın. Yağa pudra şekerini ekleyip krema kıvamı alana kadar karıştırın. Elenmiş unu azar azar katıp kurabiye hamurunu toparlanana kadar yoğurun.

Şekil verdiğiniz kurabiye hamurunu önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzerleri hafif bir renk alana kadar 15-20 dakika pişirin. 3 malzemeli un kurabiyesi hazırlamak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun.

Un kurabiyesi