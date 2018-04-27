Afyon Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesine 9 şirket katıldı en yüksek teklifi 725 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi. Doğuş daha önce 6 Nisan’da Yozgat Şeker Fabrikası, 9 Nisan’da da Niğde Bor Şeker Fabrikası’na en yüksek teklifi veren şirket olmuştu. şirketin katıldığı, Burdur Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesinde ise en yüksek teklifi 487 milyon lira ile Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu verdi. Elbistan Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesinde ise en yüksek teklifi 297 milyon lirayla Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat verdi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, ihaleye 6 şirket katıldı. Böylece ihalede 1 milyar 509 milyon TL teklife ulaşılmış oldu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda gerçekleştirilen ihaleler, teknik olarak sonuçlanırken, ihalelerin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

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