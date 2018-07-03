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Küratörlüğünü Eda Berkmen’in üstlendiği Boş Ev, ressam Can Aytekin’in aynı isimli yeni serisinin yanı sıra sanatçının tuval, desen ve üç boyutlu çalışmalarından bir seçkiyi de içeriyor. Arter’in ikinci katında yer alan Başak Doğa Temür küratörlüğündeki Ada sergisinde ise, deneysel video çalışmalarıyla tanınan Ali Mahmut Demirel’in Post-Apokaliptik Ütopyalar başlıklı yeni video serisi ve ilk deneysel video çalışmalarından biri olan Hortum (2000) bir arada gösteriliyor.