Alzheimer hasta yakınlarına destek sempozyumu

3. Ulusal Alzheimer Farkındalık ve Hasta Yakınlarına Destek Sempozyumu, 21 Eylül 2017'de Altunizade Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Alzheimer hastalığı konusunda farkındalık yaratmak ve hasta yakınlarına destek için düzenlenen ilk ve tek ulusal nitelikteki toplantı olan 3. Ulusal Alzheimer Farkındalık ve Hasta Yakınlarına Destek Sempozyumun ilki 2015 yılında Şişli Belediyesinin desteğiyle; ikincisi 2016'da İzmit Belediyesinin desteğiyle yapılmıştı. Bu yıl düzenlenecek olan 3. sempozyum ise Üsküdar Belediyesinin katkıları ile düzenlenecek.

Alzheimer'a dikkat çekmek ve hasta yakınlarına destek vermek için düzenlenen 3. Ulusal Alzheimer Farkındalık ve Hasta Yakınlarına Destek Sempozyumu programı şöyle:



Yeri: Altunizade Kültür Merkezi



Tarih: 21 Eylül 2017 13:00-17:00



Moderatör; Dr. Sevda Sarıkaya



PROGRAM



13:00-13:10 Açılış (Belediye Başkanı)



13:10-13:40 Neden Unuturuz? Alzheimer Hastalığı ve Korunmanın Yolları/ Yrd. Doç Dr. Sevda Sarıkaya



13:40-14:00 Sağlıklı Beslenme İçin Organik Gıdaların Seçimi/ Neslihan Kozanoğlu



14:00-14:15 Alzheimer Hasta Yakını Olmak/Özen Yazıcı



14:15-14:30 Ara



14:30-15:00 Unutkanlıkta Beyin Görüntüleme Tetkikleri/Doç. Dr. Başar Sarıkaya



15:00-15:30 Alzheimer Hastalarına Evde Bakım/Yrd. Doç. Dr. Neslihan Lök



15:30-15:45 Ara



15:45-16:15 Alzheimer Hasta Yakınlarının Hukuki Sorunları ve Çözümleri/Av. Tuğper Derin



16:15-16:30 Alzheimer Hasta Yakını Olmak/Miray Reyhan



16:30-16:45 Üsküdar Belediyesinin Yaşlılarla İlgili Etkinlikleri/Zekeriya Şanlıer



16:30-17:00 Soru-Cevap



17:00 Kapanış