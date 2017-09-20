Alzheimer hasta yakınlarına destek sempozyumu

3. Ulusal Alzheimer Farkındalık ve Hasta Yakınlarına Destek Sempozyumu, 21 Eylül 2017'de Altunizade Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Alzheimer hastalığı konusunda farkındalık yaratmak ve hasta yakınlarına destek için düzenlenen ilk ve tek ulusal nitelikteki toplantı olan 3. Ulusal Alzheimer Farkındalık ve Hasta Yakınlarına Destek Sempozyumun ilki 2015 yılında Şişli Belediyesinin desteğiyle; ikincisi 2016'da İzmit Belediyesinin desteğiyle yapılmıştı. Bu yıl düzenlenecek olan 3. sempozyum ise Üsküdar Belediyesinin katkıları ile düzenlenecek.
Alzheimer'a dikkat çekmek ve hasta yakınlarına destek vermek için düzenlenen 3. Ulusal Alzheimer Farkındalık ve Hasta Yakınlarına Destek Sempozyumu programı şöyle:
Yeri: Altunizade Kültür Merkezi
Tarih: 21 Eylül 2017 13:00-17:00
Moderatör; Dr. Sevda Sarıkaya
PROGRAM
13:00-13:10 Açılış (Belediye Başkanı)
13:10-13:40 Neden Unuturuz? Alzheimer Hastalığı ve Korunmanın Yolları/ Yrd. Doç Dr. Sevda Sarıkaya
13:40-14:00 Sağlıklı Beslenme İçin Organik Gıdaların Seçimi/ Neslihan Kozanoğlu
14:00-14:15 Alzheimer Hasta Yakını Olmak/Özen Yazıcı
14:15-14:30 Ara
14:30-15:00 Unutkanlıkta Beyin Görüntüleme Tetkikleri/Doç. Dr. Başar Sarıkaya
15:00-15:30 Alzheimer Hastalarına Evde Bakım/Yrd. Doç. Dr. Neslihan Lök
15:30-15:45 Ara
15:45-16:15 Alzheimer Hasta Yakınlarının Hukuki Sorunları ve Çözümleri/Av. Tuğper Derin
16:15-16:30 Alzheimer Hasta Yakını Olmak/Miray Reyhan
16:30-16:45 Üsküdar Belediyesinin Yaşlılarla İlgili Etkinlikleri/Zekeriya Şanlıer
16:30-17:00 Soru-Cevap
17:00 Kapanış
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