3. Uluslararası Mersin Maratonu 3 Aralık'ta koşulacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu, bu yıl dünya vitrinine çıkacak. 3 Aralık’ta “Hoşgörü, Barış ve Kardeşlik” temasıyla koşulacak maraton, IAAF Bronz Kategori kriterlerini sağlayarak Uluslararası Atletizm Birliği (IAAF) standartlarına yükselecek. Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre maratonun İstanbul’daki tanıtım toplantısında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, iki yıldır düzenlenen organizasyonun şimdiden Avrupa’nın beş yıldızlı maratonları arasına girdiğini belirterek, “Bu yıl ise ‘Hoşgörü, Barış ve Kardeşlik’ temasını belirledik. Farklı millet, din, dil ve medeniyetlere mensup olsalar da aynı insani gayeler etrafında bir araya gelecek on binler, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu duruşu Mersin’de sergileyecek” diye konuştu.

ÖDÜL İKİ KATINA YÜKSELDİ

Maratona katılımın her geçen yıl katlanarak arttığına dikkat çeken Başkan Kocamaz, “Bu yıl hedeflerinin halk koşusu dahil 50 bin kişiyi hedefliyoruz. Ayrıca geçtiğimiz sene düzenlenen yarışta kategorilerde dağıtılan ödül olan 155 bin 550 TL’lik para ödülünü bu yıl iki katına çıkarıyoruz’’ ifadelerini kullandı. Mersin’de 15 ve 42 km ile 5 km’lik halk koşusu, çocuk maratonu ve özel sporcu olmak üzere 5 ayrı kategoride yarışlar düzenlenecek. Maratonun tanıtım toplantısına Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı.

3. Uluslararası Mersin Maratonu