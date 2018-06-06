Adıyaman’da 3 yaşındaki çocuk 4. kattan otomobilin üzerine düştü. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay, Adıyaman merkez Turgutreis mahallesi Valilik arkasındaki İstiklal Caddesi üzerinde yaşandı. İftar saatine yakın balkona çıkan 3 yaşındaki Gülfidan Oğuz, balkondan aşağı baktığı esnada dengesini kaybederek park halindeki otomobilin üzerine düştü. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından görgü tanıkları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Küçük çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken hastanede tedavisini sürdüğü öğrenildi.

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