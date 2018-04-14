Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde hizmet veren Yaban Hayatı İlk Yardım Birimi, 3 yılda 470 yaralı ve hasta yaban hayvanını iyileştirip doğaya saldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Veteriner Peria Tabatabaei, vakaların çoğunun insan faktörlü travmalardan oluştuğunu belirterek “Pestisitler, zirai ilaçlar ve kendi zoonotik hastalıkları gibi etkenler de bunlar arasında yer alıyor.

Hayvanlar için camlar bile birer travma kaynağı, keza ziyarete gelen araçlar da aynı şekilde... Yaptığımız müdahalelerle, yaban hayvanlarının tekrardan doğaya dönmeleri için ikinci bir şans tanıyoruz” dedi. Türkiye’deki 478 türden 350’si Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde görüldü.

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