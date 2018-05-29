HT Egeli'de yer alan habere göre, Bodrum’da sabah saatlerinde Hasan Hopaç isimli arkadaşı ile Karaada kıyısına zıpkınla balık avlamaya giden serbest dalgıç Emre Kaya, denize daldı. Bir süre sonra zıpkınla orfoz balığı vuran dalgıç, kayanın arasına giren balığı çıkarabilmek için 2-3 kez daha daldı. O esnada su üzerinde bekleyen arkadaşı, denizden su kabarcığı çıkması üzerine durumdan şüphelenerek şnorkeli takıp baktığında vurgun yiyen Kaya’nın aşağı doğru battığını gördü.

ARKADAŞINI KURTARAMADI

Hasan Hopaç, kendi imkanlarıyla arkadaşını kurtaramayınca Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye Sahil Güvenlik birimleri ile intikal eden dalış timi, Kaya’yı 30 metre derinden çıkardı. Burada yapılan ilk kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen cenaze daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER