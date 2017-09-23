30 Türk markası New York'a dükkan açtı

Ekonomi Bakanlığı destekleri kapsamında bu yıl içinde Tahran, Dubai, Chicago’da açılmaya başlanan Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) birimlerinin 4’üncüsü, New York’un en prestijli bölgesi Manhattan’daki 5’inci Cadde’de hizmete girdi.

Gazete Habertürk'ten Serpil Yılmaz'ın haberine göre içinde ev tekstili, hazırgiyim, halı ve contrat business olmak üzere 4 sektörden 30 kadar firmanın yer aldığı merkeze, ayda 145 bin dolar kira ödeniyor. Deri ve ayakkabı sektörünün de gelmesiyle TTM New York’a katılan firma sayısının 40’a ulaşması bekleniyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci New York TTM’nin açılışını; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD gezisine refaket eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile birlikte yaptı.

VAHŞİ KAPİTALİZMİN MERKEZİ

New York’un yıllık gelirinin 1.4 trilyon dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Zeybekci “Bu rakam, Rusya’nın milli gelirinden çok daha fazla. Milli gelirimizin yaklaşık 870 milyar dolar olduğunu dikkate alırsak, 20 milyon nüfuslu bir New York, hakikaten dünyanın merkezi ama gördüğümüz kadarıyla da başka ülkelerin şehirlerine kötü örnek olan vahşi bir kapitalizm merkezi. Daha iyisi yapılabilir mi? Bence yapılabilir. İstanbul’daki veyahut başka yerlerdeki o vahşi şehirleşmeye de kötü bir örnek olmuş” diyor.

Zeybekci açılışta, Turgut Özal’ın 1980’lerde başlattığı ihracat hamlesini anımsatak, 65. Hükümet’in programında, bir önceki günden daha fazla üretmek ve ihraç etmek modelinin esas alındığını vurguluyor.

2017’nin ilk iki çeyreğindeki yüzde 5.2’lik büyümenin 3.9’unun ihracat ve üretimden geldiğine işaret eden Zeybekci; TİM ve ihracatçıların hükümetten istediği her şeyi gerçekleştirdiklerini vurguluyor.

HEMEN GELMEK İSTEMİYORLAR

Moskova, Kenya, Mumbai, Şanghay ve Düsseldorf’ta da açılması planan TTM’ye yıllık 3 milyon dolar destek veren bakanlığın bu alana yaptığı yatırım 40 milyon dolara yaklaşacak.

Zeybekci “TTM modelinde değişikliklere açık” olduklarının sinyalini verirken, mevcut katılımcı firmaların dönüşümlü olabileceğini belirtiyor.

Büyükekşi her açılan TTM’nin katılımcı firmalarla 5’er yıllık kira kontratı imzaladığını kaydederken ilginç bir noktayı açıyor:

“TTM açma sürecinde firmalara gidiyoruz, ikna etmeye çalışıyoruz. Hemen gelmek istemiyorlar. Başarısını görmek istiyor. Buradaki katılımcı firmalarla riski de paylaştık.”

Türkiye Ticaret Merkezi

new york

Manhattan

nihat zeybekci