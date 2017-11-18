30 yaş altı en çok kazanan ünlüler açıklandı

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Ekonomi dergisi Forbes, henüz 30 yaşına gelmeden milyonlarca dolar gelir elde eden ünlüleri duyurdu. Ünlülerin yılki kazançlarına göre hazırlanan listede Taylor Swift, Justin Bieber, Adele, Kevin Durant ve Stephen Curry gibi şov ve spor dünyasının genç ünlü isimleri yer aldı. Listenin birinci sırasında ünlü rapçi Weeknd yer aldı. İşte sondan başa doğru en çok kazanan genç ünlüler listesi...

29- Emma Stone 26 milyon dolar