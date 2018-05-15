Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde cinnet getiren 3 çocuk babası eşini uyuduğu sırada silahla vurarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre olay dün gece 01.30 sıralarında Yeni Mahalle İmamhatip Caddesi'nde meydana geldi. 56 yaşındaki Hasan E. henüz bilinmeyen bir nedenle 30 yıllık eşi 49 yaşındaki Mühibe E.'yi uyuduğu sırada tabanca ile 8 el ateş ederek vurdu.

Silah sesini duyan vatandaşlar olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mühibe E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemenin ardından Mühibe E.’nin cesedini otopsi yapılması üzerine Yozgat Adli Tıp Morgu'na kaldırdı. Hasan E. ise olayın ardından polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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