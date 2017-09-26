"300-500 milyon dolar varsın gelmesin"

Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) yaptırımlar dolayısıyla Türkiye’nin petrol sevkıyatından elde ettiği kazançtan mahrum kalacağına ilişkin sorular üzerine, “Mesele memleket meselesi olunca bunların hesabı olmaz. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü içerisinde bunların esamisi olmaz. 300-500 milyon dolar oradan gelecekmiş, varsın gelmesin. Kaldı ki Merkezi Hükümet bu işin teminatını verir, petrol nakliyle ilgili bizden talepte bulunursa ve bununla ilgili şartları yerine getirirse bu iş yine devam eder” diye konuştu.

Yıldırım’ın mesajları şöyle:

TAŞERONA SÜREKLİLİĞİ SAĞLAYACAK MODEL

Taşeron statüsünde çalışan vatandaşlarımız endişe etmesin, onların çalışmasını teminat altına alacak ve sürekliliğini sağlayacak bir model üzerinde büyük ölçüde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı çalıştılar. (Kadro mu sözleşmeli mi) Orasını açıklamayayım ama devletle bağları kurulacak. Bu şekilde çalışmalarına devam edecekler.

VARLIK FONU SANKİ GÖMÜ BULDU

Varlık Fonu’na bir atama önümüzdeki günlerde yapabiliriz. Bu hafta olmasa da haftaya olabilir. Üzerinde çalışıyoruz. Biz bu fonu daha dün kurduk, atamasını kasımda yaptık, ocakta fiilen göreve başladı. Ama öyle şeyler bekliyoruz ki sanki bir yerden gömü buldu, bir servet, Türkiye’nin bütün işlerini düzeltecek. Bu fonun amacı belli, büyük yatırımlara kaynak sağlayabilecek çalışmalar yapmak. Devletin elindeki varlıkları değerlendirip bunu yatırıma dönüştürmek. Dolayısıyla cari açığın daha fazla büyümesinin önüne geçmek.



PETROL DAHİL YAPTIRIM TALEPLERİ GELİYOR

Sınır kapıları, havaalanları bundan böyle merkezi yönetimin sevk ve idaresinde. Petrol ve iletişim alanları da buna dahil. Alacağımız kararlardaki, karşımızdaki meşru irade, otoriter Bağdat’tır . Bu görüşmeler sürüyor, uygulama da kısa süre de başlayacak. Resmi talep ler geldi. Petrol dahil yaptırım talepleri geliyor

KERKÜK’TEKİ 5 REZERVDEN 2’Sİ KÜRT YÖNETİMİNDE

Dün referandum kapsamında oy kullanılan yerlerden biri olan Kerkük’teki 5 petrol rezervinden 2’si Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, 3’ü ise Irak Petrol Bakanlığı’na bağlı Kuzey Petrol Şirketi’nin idaresinde bulunuyor.



Türk Telekom için yeni ortaklık sinyali verdi

Türk Telekom’un sahiplik sorunu konusundaki soruyu da cevaplandıran Başbakan Yıldırım, “Sahiplik sorunu ayrı bir konu, şirketin iç çalışması, iş ve işlemlerini yapması ayrı bir konu. Şirket iyi gidiyor. Göstergeleri de iyi, gayet güzel. Ortaklıktan kaynaklanan sıkıntılardan kurtuldu. Niye? Biz yönetimi değiştirdik, şirket kan kaybetmesin diye. Yüzde 55’i Hariri Grubu’na aitti; yüzde 55’in yüzde 35’i de Suudi Arabistan devletinindi. Hariri Grubu başka işlerinden dolayı sıkıntıya girdiğinden Telekom’da da dolaylı olarak sonuçları oldu ve borçlarını ödeyemedi” dedi.

‘ŞARTLAR UYGUNSA’

“Şimdi ortaklık sözleşmesine göre ekimin başında süre doluyor. Bizim kamu olarak bu sözleşmeye müdahale etme hakkımız var” diyen Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

“Nasıl müdahale olacak? Bankaların alacağı var. Ödeyemiyor. O halde biri gelip diyecek ki “Ben bu borçları üstleniyorum, ben yeni ortak olmak istiyorum. Kabul ediyor musunuz?” Şartlar uygunsa olur, değilse bankalar borçlarını yeniden yapılandırırlar şirket çalışmaya devam eder, borcunu öder. Bizim kamu olarak bundan herhangi bir zararımız, ziyanımız söz konusu değil.” Hazine, Türk Telekom’un büyük ortağı Otaş’a mektup göndererek 4.7 milyar dolarlık kredi için bankalara olan ödeme sorununun çözülmesini istemişti. HAZİNE MEKTUP YAZMIŞTI Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden petrol sevkıyatı nedeniyle elde ettiği kazanç ile ilgili, “Memleket meselesi olunca bunların hesabı olmaz. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü içerisinde esamisi olmaz. 300-500 milyon $ oradan gelecekmiş, varsın gelmesin” dedi

YATIRIMA DESTEK VE TEŞVİKLER DEVAM EDECEK

2018-2020 Orta Vadeli Programı’nı çarşamba günü arkadaşlarımız açıklayacaklar. 2017’den 2020’ye kadar büyüme hedefimiz yüzde 5.5. İstikrar bu. İşsizlik oranı bu yıl için yüzde 10.8. 2018’de 10.5, 2019’da 9.9, 2020’de 9.6. Enflasyon 2017’de yüzde 9.5, 2018’de yüzde 7, 2019’da yüzde 6, 2020’de yüzde 5. Tasarruf birinci öncelik. Tasarruf bizden de başlayacak. Yatırımdan tasarruf yok. Üretime katkı sağlayan, istihdam oluşturan, büyümeye katkı sağlayan konularda tasarruf yok. Yatırıma destek verilecek, teşvikler devam edecek. Burada öncelik gözetilecek. Kamu yatırımlarında da maliyet-fayda dengesine bakacağız. Öncelikleri esas alacağız. İhtiyaçları, önceliklere göre sıralayıp ona göre yapacağız.

EMLAK VERGİSİNE DEĞERLEMENİN YÜZDE 50 FAZLASI

Bazı belediyeler emlak vergi değerlerini astronomik artırdılar, yüzde 3 bin. Böyle bir şey yok ki memlekette, bu vatandaşa zulümdür. Buna bir tahdit getiriyoruz yasayla. Hükümete yetki alıyoruz. Öyle kafasına göre artırım olur mu? Kızıyor adama, “Bu mahalle, bu sokak bana az oy verdi, bas vergiyi”. Böyle bir şey yok. Yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçemeyecek. Turizm bölgelerinde 49 yıllığına olan tahsis sürelerini tekrar uzatıyoruz, yeniliyoruz anlaşmaları. 49 yıl daha vereceğiz. Hem kaynak oluşacak hem de onların süreleri yaklaştıkça yatırım yapmıyorlar, “ne olacak ne bitecek” diye sıkıntı oluyor. Bu şekilde güzel düzenlemeler var.

130 MADDELİK YENİ TORBADA NELER OLACAK?

TBMM açıldığında 130 maddelik bir tasarı göndereceğiz. Altın tahvili, kira sertifikası çıkarılıyor. Kitle fonlanması devreye girecek. Artık sadece bankalar teminat mektubu vermeyecek, sigorta kuruluşları da teminat mektubu verebilecek. Zorunlu deprem sigortasını yaygınlaştırıyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili de çok kapsamlı bir düzenleme getiriyoruz. Asgari ücretlinin, vergi dilimi değişmesinden kayıplar vardı, onu ortadan kaldıracağız. Kimse asgari ücretin altında ücret almayacak, yıl sonuna kadar.