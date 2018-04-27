300 bin yoksul kadını zorla kısırlaştırmakla suçlanan eski Peru lideri yeniden yargılanacak

- Getty Images Alberto Fujimori

Peru'da 10 yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde "aile planlaması" adı verilen bir programla çoğu yoksul 300 bin kadını zorla kısırlaştırmakla suçlanan eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori yeniden yargılanacak.

Fujimori, 2014'teki soruşturmada, bu suçlamalardan aklanmıştı.

Ancak, 18 kadının ölümüyle sonuçlanan programla ilgili başvuruları inceleyen savcılık, kısırlaştırma ameliyatı sırasında ya da sonrasında sakat kalan ve hayatlarını kaybeden beş kadınla ilgili olarak Fujimori hakkında yeniden iddianame hazırladı.

Başsavcılık, Fujimori'yle birlikte bu dönemde görev yapan üç eski Sağlık Bakanı'nın da yargılanacağını duyurdu.

Fujimori'ye 2 binden fazla kişinin dava açtığı belirtiliyor.

Programın gönülllülük esasına dayandığı söylenmesine rağmen, binlerce kadın tehditle ve zorla kısırlaştırıldığını öne sürüyor.

Bu kadınların çoğunun İspanyolca bilmeyen İndio kökenli yerliler olduğu kaydediliyor.

79 yaşındaki Fujimori 2009'da insan hakları ihlallerinden 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak eski lider, 2017'de sağlığının kötü olması nedeniyle affedildi. Af kararı binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edildi.

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