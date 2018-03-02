300 firmaya ait otobüs maketi topladı

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"1998 yılında oyuncak uzaktan kumandalı otomobiller gördükçe, 'Bunların otobüsleri de var mı?' diye bende bir merak başladı. Babam yazıhane işletiyordu. Yanına gidip geldikçe otobüslere ilgim daha da arttı. Severek yaptığım bir iş olduğu için hobi olarak otobüs maketleri toplamaya başladım."