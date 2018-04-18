300 koyun projesi kamuoyunda büyük heyecan yaratmıştı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) resmi internet sitesinde Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi (300 Koyun) ön değerlendirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. 300 koyun projesi kapsamında TİGEM tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda oluşan listeler üreticilerin bağlı bulunduğu İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gönderildi. Ayrıca bu listede ismi yer alan üreticilerin e posta adreslerine ve telefonlarına bilgi mesajları iletildi.

Bilgi mesajı gelen üreticiler, projeden faydalanabilmek için aşağıdaki belgeleri başvuru yaptığı İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine en geç 24 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekiyor.

300 KOYUN BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERDEN İSTENEN BELGELER

1- Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi Başvuru Dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı örneği,

3- Varsa Tarım ve hayvancılıkla ilgili mesleki eğitim veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair anlar için diploma sureti,

4- Varsa hayvan yetiştiriciliği konularında almış olduğu kurs bitirme belgesi,

5- Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ve gazi ise onaylı belge,

6- Kredi sözleşmesin imzalanma tarihi itibariyle ile mülkiyeti başkasına ait veya Üretici/Üreticilerin hissesi bulunan işletmeye ilişkin diğer hissedarlardan kredi vadesi sonuna kadar Proje kapsamında kullanılacağına dair noter onaylı muvafakatnameyi,

7- Proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan barınak/mera/otlak/yem bitkisi üretim alanları ile ilgili olarak yapılan en az yedi yıllık kredi vadesi ile uyumlu kira sözleşmesi,

8- Kiralık ve hisseli araziler/barınaklar ile ilgili tapu kayıtları

9- Sözleşme imzalanacak Üretici/Üreticiler ait İşletme Tescil Belgesi,

10- Sözleşme imzalanacak Üretici/Üreticiler ait İşletme Kapasite Raporu.