Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı vergi ve devlete olan diğer borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında 300 milyar lirayı aşkın alacak stoku yer alıyor. Prim ve diğer borçlarla birlikte bu rakamın daha da artması bekleniyor. Borçların yeniden yapılandırılması kapsamında 2006 ve 2007’de çıkarılan yasalar kapsamında vatandaşların Maliye Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarına olan 80.4 milyar liralık borcu yapılandırıldı. Bu haktan yaklaşık 6 milyon vatandaş yararlandı. Mart sonu itibarıyla Maliye Bakanlığı ve diğer kurumların alacaklarından 32 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2017’deki yapılandırma bilgilerini kamuoyuyla paylaşmadı, 2016’daki yasa kapsamında 36 milyar liralık borç yapılandırıldı.
Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, mart ayı itibarıyla tahsil edilemeyen vergi borçları 155.3 milyar, vergi gecikme faizleri 32.7 milyar, vergi cezaları 106.4 milyar liraya ulaşıyor. Bunların içerisinde, önceki yasalar çerçevesinde yeniden yapılandırılan yaklaşık 50 milyar liralık borç da yer alıyor.
12.8 MİLYAR LİRA MTV 3.4 MİLYAR LİRA TRAFİK
Vatandaşların ödemediği 12.8 milyar liralık motorlu taşıtlar vergisi, 3.4 milyar liralık trafik para cezası, 4.1 milyar liralık harçlar da yeniden yapılandırılacak. Matrah artırımı ve stok affı ile birlikte Maliye ile ilgili düzenlemelerin kapsamı daha da genişleyecek.
Belediyelere olan su ve atıksu bedelleri ve SGK’ya olan prim borçlarıyla birlikte, yeniden yapılandırma kapsamındaki borçların tutarının 300 milyar lirayı aşması bekleniyor. Kesin rakam, bugün Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından açıklanacak.
YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN MALİYE’NİN ALACAKLARI (Milyon TL)
Vergi gelirleri: 155.274
Gelir vergisi: 38.665
Kurumlar vergisi: 19.176
Motorlu taşıtlar vergisi: 12.804
Dahilde alınan KDV: 69.720
Harçlar: 4.139
Vergi ve harç gecikme cezaları: 32.685
Para cezaları: 159.502
Trafik cezaları: 3.392
Vergi cezaları: 106.428
YÜZDE 4.2’LİK ENFLASYON AVANTAJI SAĞLANACAK
31 Mart 2018 tarihine kadar ödenmemiş borçlar, yeniden yapılandırılacak. Yapılandırılan borçlar 36 aya kadar taksitle ödenebilecek. Bu yapılandırmada vatandaşlara önemli bir avantaj sağlandı. Tasarıya göre, borçlar 2015 sonuna kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE), üretici fiyatları endeksi (ÜFE) ve yurt içi üretici fiyatları endeksine (Yİ-ÜFE) göre hesaplanacak. 2016 yılından sonraki süreler için aylık 0.35 oranı dikkate alınacak. Böylece, 2016’da yüzde 9.94, 2017’de yüzde 15.47 olan enflasyon yerine, her iki yıl için yüzde 4.2’şerlik artış yapılacak. Bu sayede vatandaşlar daha az para ödeyecek. Ayrıca SGK’ya olan prim borçlarının aslının tamamı ile gecikme cezası ve faizinin yüzde 40’ını ödemiş olanların kalan borçları da silinecek.
ÜNİVERSİTELİLER ÖĞRENİM KREDİSİ BORCUNA AF İSTİYOR
Başbakan Binali Yıldırım’ın üniversiteden atılan öğrencilere af açıklamasının ardından üniversite öğrencileri sosyal medyada, öğrenim kredilerinin de pakete dahil edilmesi için kampanya başlattı. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre öğrenciler, öğrenim kredisi borçlarının silinmesini istedi. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) verilerine göre, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 569 bin 43 öğrenciye kredi kullandırıldı. Sosyal medyadaki bazı paylaşımlar şöyle:
‘KYK BORÇLARI SİLİNSİN’
- Mustafa Cenk Ünal: 7 yılda üniversite bitirememiş adama af çıkartıyorsun, 4 yılda bölümünü başarıyla bitiren öğrenciden krediyi geri istiyorsun, hak dediğin adil olur.
- Smyykrtsn: Üniversite boyunca aldığım krediyi başkanlık seçiminde af gelir diye ümitlenen ben, emekliye yılda bin lira verilecek diye mutlu olan babam. Tam bir aile saadeti.
- Harun Aydoğan: KYK borçları gençlerin üzerinden silinsin. Okuldan mezun olur olmaz 20 bin lira borcu olmasın. Kimse “sen okudun borçlusun” demesin!
- Elif: Seçim vaadiyle müjdeler havada uçuşuyor biri de çıkıp “KYK borcu silinsin” demiyor mu?
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