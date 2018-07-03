31 gündür kayıp olan Ahmet Meriç’in bulunması için geniş çaplı arama başlatılmıştı. Meriç’in cansız bedeni İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.

2 Temmuz 2018 Pazartesi akşamı Künkler mevkiinde yapılan buğday hasadı esnasında, çiftçiler tarafından bir kafatası görüldü.

Haber verilmesi üzerine ekipler, bölgedeki aramaları sıklaştırdı. Yapılan aramada Ahmet Meriç’in bedeni, kafatasının 10 metre ilerisinde bulundu. Yaşlı adamın vücudu ve kafatasının ayrı yerlerde bulunmasının sebebinin ise yaban hayvanların olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından, Ahmet Meriç’in cesedi kesin ölüm sebebin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.