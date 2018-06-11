Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'ın ünlü Grand Parade meydanında 32 kişi kendini ateşe vererek "Kendini aynı anda ateşe veren en çok insan" rekorunu kırmayı başardı.

ALEVLERLE SAVAŞTILAR

Başkent Cape Town'ın ünlü Grand Parade meydanında gerçekleşen rekor denemesi deneme, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tamamlandı. Tam 32 kişi, ateşe dayanıklı giysilerle, alevler içinde başlangıç ve bitiş çizgileri arasında tek sıra halinde yürüdü.

GUİNNES REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Güvenliğin üst düzeyde tutulduğu resmi denemede, her kişiye bir yardımcı eşlik etti. Neyse ki rekor denemesinde korkulan yaşanmadı ve rekor kazasız tamamlandı.

32 kişi, 2013 yılında ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland şehrinde 21 kişinin katılımıyla gerçekleşen rekoru egale ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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