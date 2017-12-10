Trabzon'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alarak yaz-kış 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası’nda tek başına yaşayan ve yörede ‘Robinson Nine’ olarak tanınan 82 yaşındaki Fadime Kayacı, 33 yıl sonra döndüğü köyünde ziyaretçi akınına uğruyor.
DHA'nın haberine göre, kış aylarında kimsenin kalmadığı Karakısrak Yaylası'nda, zor koşullara rağmen tek başına hayatını sürdürerek, yakınlarının ısrarına rağmen köye dönmeyen ve yaz- kış demeden yaylayı adeta kendine yurt edinen Fadime Kayacı, geçen hafta yaylaya ulaşan belediye ekiplerince ikna edilerek köye indirilmişti. Bu kışı köyünde geçirecek olan Kayacı'nın bu hikayesi medyada da yer almıştı.
HORONLU KUTLAMA
İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını' adlı ankette birinci seçilen ve ilerlermiş yaşına rağmen cesurca yaşam tarzından ötürü kendisine ‘Robinson nine’ olarak da hitap edilen Fadime Kayacı, ikna edilmesi sonrası yayladan köye inince ziyaretçi akınına uğradı.
Ziyarete gelen komşuları Kayacı'nın köye dönüşünü evleri önünde horon oynayarak kutladı. Kemençe müziği olmamasına rağmen oynanan horona bir süre eşlik eden Kayacı, ziyaretlerin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
AKLI YAYLADA KALDI
Uzun yıllardır yaylada tek başına yaşayarak geçimini sağlayan, cesur ve kararlılığıyla adeta gençlere taş çıkartan Kayacı, Büyük Mahalle’deki evinde gelen komşuları ve sevenlerinin ziyaretinden ötürü memnun kaldığını, ancak aklının halen daha yaylada olduğunu söyledi.
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