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KÖYDE KAR GÖRMEYİNCE

Kayacı’nın yayla komşusu olan ve aynı zamanda yayladaki ikna uğraşlarında katkısı bulunan Ali İhsan Kurt da Her fırsatta ona yardımcı olurum. Yayladan köye indirilmesinde de sağ olsun sözümü dinledi. Fadime halayı yayladan aşağıya ben götürdüm. Yaylada kar çok yoğundu. Yayladan aşağı indik. Tonya merkeze yaklaştığımızda kar yok. Karın olmayışını gören Fadime hala, şaşkınlığa uğradı. 'Nedir bu Mart ayı mı geldi' diye söyledi bana. Fadime halayı yıllar sonra sevinçle köye getirdik ve köy evine teslim ettik" diye konuştu.