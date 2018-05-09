Dofo.com, “Alan adlarını keşfedin, İnterneti keşfedin!” sloganıyla 330 milyona yakın alan adının bilgisini yeni bir deneyimle kullanıcılara sunuyor. Kullanıcılar istedikleri alan adına ait tüm bilgilere kolay ve ücretsiz bir şekilde erişilebiliyor.
Dofo.com, internetin anahtarı olan alan adları için özelleşmiş bir arama platformu. Her gün alan adlarına dair milyarlarca veriyi analiz eden Dofo, bu bilgileri en sade ve anlaşılabilir şekilde sunuyor. Farklı girişimlerin belli bir ücret karşılığında sunduğu bilgilere de Dofo.com’da ücretsiz şekilde ulaşılabiliyor. Dofo, sunduğu detaylı bilgilerin yanı sıra, alan adı kaydı ve alan adı satışı için kullanıcılarını en doğru adreslere yönlendiriyor.
Dofo.com’da neler yapılabilir?
Dofo.com’da alan adlarına dair merak edilen bir çok bilgiye kolayca ulaşılabiliyor. Herhangi bir alan adının kayıt durumu, kayıtlı ise kimin adına kayıtlı olduğu, alan adının kayıt tarihi, alan adı sahibinin diğer alan adları vb. bir çok bilgiye tek aramayla erişilebiliyor. Dofo, aranan alan adı kayıtlı değilse en uygun kayıt firmasına; alan adı satışta ise ilgili pazar yerine yönlendiriyor.
Dofo.com’un kullanıcılarına sunduğu en önemli özellik ise gelişmiş arama özelliği. Kullanıcılar istediği kelimeye, uzantıya ve satış durumuna göre sorgulama yapabiliyor. Tüm bu özellikler, Dofo’nun sadece whois sorgusuna veya kayıt / satış hizmetlerine odaklanan diğer girişimlerin önüne geçmesini sağlıyor.
Kapalı beta sürecinde yüzlerce kişi tarafından test edilen ve ilk sadık kullanıcılarını kazanan Dofo.com, Mayıs 2018 itibariyle tüm kullanıcılara hizmet veriyor. Dünyanın en büyük alan adı forumu NamePros’ta paylaşılan olumlu geri bildirimler, Dofo’nun doğru zamanda doğru yerde olduğunu gösteriyor.
Dofo, yakında yayına alacağı alan adı takip etme özelliği, kayıt firması sayfaları ve çoklu dil desteğiyle kullanıcılara sunduğu hizmeti bir üst seviyeye taşıyacak.
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