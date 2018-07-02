35 gündür kayıp olan üniversiteli gençten acı haber

28 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Makine Mühendisliği Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Y.Ö.'nün bugün yapılan arama çalışmalarında ormanlık alanda cesedi bulundu.



DHA'nın haberine göre, 28 Mayıs'ta ders çıkışı sırt çantasını alarak kampüs arkasında bulunan ormanlık alana giden ÇÜ Makine Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Y.Ö.'den bir daha haber alınamadı. Mersin'de oturan ailenin polise haber vermesi üzerine, Ö.'yü bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak aradan geçen süre boyunca herhangi bir ize rastlanmadı. Ö.'nün cep telefonu sinyallerinin kesilmesi üzerine ekipler bu kez gencin banka hesap hareketlerinde incelemeye aldı. Ayrıca Ö.'nün yakın çevresi sorgulandı.



AĞACA ASILI BULUNDU



Adana Emniyet Müdürlüğü ve Adana Jandarma Tabur Komutanlığı'ndan oluşturulan 200 kişilik ekip, Ö.'nün son olarak görüldüğü Çukurova Üniversitesi Hekimköy Kavşağı'nda geniş kapsamlı bir arama çalışması yaptı.



Son olarak görüldüğü Çukurova Üniversitesi Hekimköy Kavşağı'na 15 dakikalık mesafede ağaçta asılı halde bulunan Ö.'nün cesedini inceleyen ekipler, intihar etmiş olabileceğinden şüphelenirken, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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