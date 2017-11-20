35 yıllık gazeteleri dekorasyonda kullandı

Tokat'ta 42 yaşındaki kafe işletmecisi Murat Sezer kent merkezinde babasının kahvesini 1 yıl önce kafeye çevirerek çocukken biriktirdiği ulusal gazeteleri duvarlarıa dekorasyon malzemesi yaptı. Sezer, ayrıca bazı gazeteleri de müşterilerinin okuması için kitap bölümüne koydu. Görenlerin dikkatini çeken kafe özellikle orta yaşlılarınuğrak yeri oldu.

DHA'nın haberine göre duvarlarda 1975-85 yılları arasında yer alan gazetelerin bulunduğunu söyleyen Murat Sezer, şunları söyledi:

"Eskiye olan merakımdan dolayı, gazete biriktirmeye başladım. 35 yıldır biriktirdiğim gazetelerin bir kısmını burada kullandım. Henüz kullanmadığım daha özel gazeteler ve kitaplar da var. Eskiye karşı bende bir merak var. Buraya gelen insanlar genelde orta yaş ve üstü kendi gençlik, çocukluklarına dönsünler diye böyle bir şey yaptım. Biraz da yeni ve eski kitaplarla destekledim. Bir sene önce tadilattan geçirdikten sonra bu hale getirdik. 35 yıllık kahveyi kafe tarzında daha çok okumaya yönelik yaptık. Halen günlük 4 tane gazete de alıyoruz.''

Murat Sezer, bu dekorasyon ardından çok ilginç tepkilerle karşılaştığını anlatırken, şöyle konuştu:

"Bu gazeteleri ne zaman sökeceksiniz?', 'Boya mı yapılacak?' diyenler de oldu. Tabii bunu görüp burada fotoğraf çektirmek isteyenler de oldu. Özelikle daha çok dışarıdan gelenlerin ilgisini çekiyor. Tek tek satır satır gazeteleri okuyanları da gördüm. Bazı insanların ilgisini çekiyor. Bazılarının hiç ilgisini çekmiyor. Oyun oynamayı kaldırdım. İnsanlar oyun oynayacağına oturup muhabbet etsin, çaylarını içsinler, okusunlar diye yaptım. İlerleyen zamanda bunun daha da büyüğünü yapacağım.''

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