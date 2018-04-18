Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'nde Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na bağlı eğlence şirketi ile dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan "American Multi-Cinema" (AMC) tarafından faaliyete geçirilen ilk sinema salonu, törenle açıldı.

Açılış törenini gerçekleştiren Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad bin Salih el-Avad, Spor Genel Müdür Yardımcısı ve Suudi Topluluk Sporları Federasyonu Başkanı Prenses Rima bint Bender ile AMC Başkan Yardımcısı Jason Cole'nın yanı sıra çok sayıda yetkili, diplomat ve sektör uzmanı, salonunun ilk seansında Black Panther (Kara Kaplan) filmini izledi.

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, onlarca yılın ardından başkentte hizmete açılan ilk sinema salonunun ancak bir hafta sürecek test seansları ve elektronik bilet sistemleri gibi kolaylıkların sağlanmasının ardından halka açılacağı belirtildi.

Söz konusu test seanslarını değerlendirmek üzere bir haftalık sürede sadece sektöre yakın ve sinemaya ilgi duyanların davet edileceği aktarılan açıklamada, ülkenin yeniden sinemayla buluşmasının ilk günü tarihi olarak nitelendirildi.

ÜLKE GENELİNDE 2 BİN 500 SİNEMA SALONU AÇILACAK

Görsel ve İşitsel Medya Kurumu tarafından yapılan açıklamada, salonlardaki konforun sağlanması için titizlikle çalışma yapıldığı ve AMC ile 5 yıla kadar Suudi Arabistan'da 40 sinema merkezi, 2030 yılına kadar ise 350 merkezde 2 bin 500 sinema salonun açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

ilk aşamada biletlerin 13 dolara ( 50 riyal) satılacağı ancak daha sonra fiyatlarda düşüş olacağı belirtiliyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında, ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.

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