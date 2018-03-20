350'inci yılını kutluyor

Temelleri 1668'de, Almanya’da eczacı Friedrich Jacob Merck tarafından küçük bir ecza dükkanıyla atılan Merck bugün, küresel bir bilim, ilaç ve teknoloji şirketi haline gelmiş durumda.

Merck Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Stefan Oschman 350’inci yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “350 yıl inanılmaz bir geçmiş, özellikle de kurulduğundan bugüne bilim dünyasında kaydedilen ilerlemeyi göz önünde tutarsak. Merck'in araştırma ve geliştirme çalışmalarına yaptığı büyük katkılardan gurur duyuyoruz. Bilimsel merakımız daima sürecek ve bundan sonra da bilimin gelişmesine ilerlemesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Stefan Oschman, kanser ve diğer ciddi hastalıklarla mücadele ettiklerini ve diğer ilaç şirketlerinin de bu yöndeki araştırmalarına destek olduklarını belirtti. Oschman, örneğin otonom sürüş veya katlanabilir ekranlarla ilgili yüksek teknolojik malzemeler geliştirdiklerine dikkat çekti. Tüm bunları dünyadaki en iyi araştırmacılarla yakın işbirliği içinde yaptıklarını ifade eden CEO Stefan Oschman, “Bu nedenle araştırmalarımızdan insan yaşamına pozitif değer katacak en iyi sonuçları almak ve 350 yıllık başarımızı mutluluk ve gururla kutlamak için sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Yeni inovasyon merkezi hizmete girecek

350. yıldönümü kapsamında en önemli etkinliklerden biri Temmuz ayında Almanya’nın Darmstadt kentinde yapılacak olan “Curious 2018-Future Insight” konulu konferans. Konferansa 5’i Nobel Bilim Ödülü sahibi 35 bilim insanı katılacak.

Diğer global bir etkinlik yine şirketin Darmstadt’daki merkezinde yapılacak. Törene dünya genelinde iş ve politika çevrelerinden yaklaşık 900 kişinin davet edilmesi bekleniyor. Haziran ayında Çin’in Şangay kentinde, Ekim ayında ABD’nin Boston kentinde bölgesel törenler gerçekleştirilecek.

Ayrıca Avrupa’da yapılacak tören kapsamında Merck’in yeni İnovasyon Merkezi’nin resmi açılışı da gerçekleştirilecek. Merck’in merkezinin kalbinde inşa edilen yeni bina yenilikçi projeler üzerinde çalışmak isteyen genç girişimcilere hizmet verecek.