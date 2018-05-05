Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Mısır Çarşısı ve Nusretiye Camii, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle yeniden İstanbulluların hizmetine açıldı. Sultan 3. Murad’ın eşi ve 3. Mehmed’in annesi Valide Safiye Sultan’ın isteği üzerine Mimar Davud Ağa tarafından 1597’de temeli atılan ve 60 yıl sonra Sultan 4. Mehmed’in annesi Valide Hatice Turhan Sultan’ın isteğiyle Mimar Mustafa Ağa tarafından 1663’te tamamlanan Mısır Çarşısı’nın, 2013’te başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışması kapsamında Mısır Çarşısı’nın dış cephe ve iç mekân koridorlarının kutu profilleri ile çelik konstrüksiyonu tamamlanarak platform yapıldı. Dua Meydanı mahallinde bulunan kiracılar tahliye edildikten sonra muhdes ekler sökülüp meydanda bulunan Dua Kürsüsü’nde araştırma raspası yapıldı ve boya altından orijinal kalem işleri ortaya çıkarılarak kürsünün konservasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca Dua Kürsüsü’nün mimari ve kalem işi tezyinat, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri hazırlanıp Anıtlar Kurulu’na teslim edildi. Mısır Çarşısı’nın iç mekân onarımları yapılırken, çarşının tonozları üzerindeki betonarme tabaka kırılarak alındı ve yerine ahşap çatı yapılarak üzeri kurşunla kaplandı. Öte yandan üst örtüde bulunan tonoz ve kubbelerin sıva ve kurşun örtü imalatları tamamlandı. Ticaretin aksamaması amacıyla restorasyon çalışmalarına gece devam edildi.

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