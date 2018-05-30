3600 ek gösterge müjdesi! 3600 ek göstergesi nedir ve kimleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge bekleyenlere müjdeyi verdi. Şimdi 3600 ek göstergeye tabi olacaklar için heyecan başladı. Peki nedir bu 3600 ek gösterge?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesi toplantısında, "Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum. Burayı hassas dinleyelim. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız." dedi.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan Ek Gösterge 3600 aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor.
3600 ek gösterge emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle memurlarda emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği doğuruyor.
Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğrenim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.
Öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler başta olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan pek çok memur ilgili yasanın meclise gelmesini bekliyordu.
POLİS VE ÖĞRETMENİN EK GÖSTERGE 3600 TALEBİ
Polis memurlarına 3600 ek gösterge verilmesi için TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklif, daha sonra Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelmişti. Polis memurlarının sosyal ve özlük haklarına ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi için verilen kanun teklifi yasalaştığında emeklilik ikramiyelerinde ciddi bir artış söz konusu olacak.
Göstergenin yükselmesi ile emekli olan bir polis memurunun maaşında 400 ile 500 lira emekli ikramiyesinde ise 17 bin ile 27 bin lira arsında bir artış meydana gelebilecek.
Öğretmenlerin emeklilik işlemleri ise Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılıyor. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlık tarafından uygun görülmesine bağlı.
Dolayısıyla, öğretmenlere de her yıl 24 Kasım'da ikramiye ve 3600 ek gösterge verilmesi TBMM gündemine geliyor. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, kasım ayı net maaşı tutarında öğretmenler günü ikramiyesi ödenmesi öngören kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştu.
EK GÖSTERGE 3600 TABLOSU
Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde yarattığı değişiklik.
1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı'na tabi bir işte çalışan devlet memurlarından, kazanılmış hak ve emekli keseneğine esas seviyesi 1/4 olan ve 30 yıl hizmeti bulunanlar ve aylık maaş bakımından, ilgili memurların yüzde 15'lik gelir vergisi dilimi için ek gösterge farkından kaynaklı tablo 2018 yılının ilk yarısı için şöyle;
EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'A ÇIKARSA
|ARTIŞ
|AYLIK NET MAAŞ
|23 TL
|EMEKLİ MAAŞI
|641 TL
|EMEKLİ İKRAMİYESİ
|123 BİN 121 TL
EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'A ÇIKARSA
|ARTIŞ
|AYLIK NET MAAŞ
|-38 TL
|EMEKLİ MAAŞI
|569 TL
|EMEKLİ İKRAMİYESİ
|20 BİN 516 TL
Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşmelerinde soru üzerine konuya değinmiş ve yukarıdaki cümleleri sarf etmişti.
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