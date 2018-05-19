Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla New York sokaklarında başlatılan ve daha sonra Türk kültürünün tanıtımı için festival havasına dönüştürülen Türk Günü Yürüyüşü gerçekleştirildi.
Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından bu yıl 37.si düzenlenen yürüyüşe, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dana, Konsolosluk yetkilileri, TADF Başkanı Atilla Pak, Türk toplumunun temsilcileri ve New York Atatürk Okulu'ndan öğrenciler de geleneksel kıyafetlerle katıldı.
Yürüyüş, Manhattan'da, Madison Caddesi ile 53. sokağın köşesinde başladı ve BM yakınlarındaki Dag Hammarskjold Parkı'nda sona erdi.
Yürüyüş sonrası düzenlenen törende iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Törende konuşma yapan Başkonsolos Ertan Yalçın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, ''Başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.'' dedi.
ABD'de her geçen gün büyümekte olan Türk toplumunun bir yandan kimliğini korumak ve geliştirmek, bir yandan da Amerikan toplum yapısı ile bütünleşmek için doğal bir gayret içerisinde olduğunu belirten Yalçın, Türk Festivalleri gibi faaliyetlerin bu bakımdan bir örnek teşkil ettiğini toplumun bütünleşme yönündeki çabalarında önemli bir destek unsuru olarak ortaya çıktığına dikkati çekti.
Ayrım gözetmeksizin, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmenin bu festivallerin ve Türkiye'nin daha görünür olmasını sağlayacağını ifade eden Yalçın, ''Farklılıklarımızı geride bırakıp, ülkemizin ve toplumumuzun güçlenmesi için, tek yürek halinde, daha yüksek ortak ideallerimiz etrafında toplanarak, hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.'' diye konuştu.
Yalçın, Türkiye'nin doğrudan maruz kaldığı terör tehditlerine karşı meşru gerekçelerle başarılı bir şekilde icra ettiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını hedef alan haksız eleştiriler karşısında birlik ve beraberliğin muhafaza edilmesinin son derece önemli olduğuna işaret etti.
Başkonsolos Yalçın, ''Birlik ve beraberlik içinde hareket edildiğinde, toplumumuzun Amerikan demokrasisinin ve ekonomisinin sağladığı imkanlardan en yüksek faydayı elde edeceğine, bunun etkilerinin ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.'' diye ekledi.
TADF Başkanı Atilla Pak ise yürüyüşe katılan Türk toplumu temsilcilerine teşekkür ederek birlik ve beraberliğinin önemine değindi.
Pak,''Bu vesileyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, ebediyete intikal eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, fedakar gazi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum.'' dedi.
Güçlü bir dayanışma ve kenetlenme ruhu ile daha büyük bir coşkuyla gercekleştirilen kutlamaların ABD’deki Türk toplumunun buradaki gelecegini daha da güçlendirdiğini ifade eden Pak, ''Birlik ve beraberliğimizin ve Amerika'da bulunmamızın, ülkemiz ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. '' şeklinde konuştu.
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