37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı kapılarını açtı

Türkiye Diyanet Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ işbirliğiyle düzenlenen ‘37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nın resmi açılışı yapıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Basın Yayın Birliği Derneği’nin destekleriyle, İstanbul’daki ramazan etkinlikleri kapsamında açılan fuar bu yıl, Ayasofya ile Sultanahmet meydanlarının birleştiği yerde ziyaretçileri ağırlıyor.

Fuarın açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Türkiye artık kendi sınırlarını aşıp, kendi telif eserlerini dünyaya tanıtmaya başladı. Son fuarımızda galiba 600’ü aşkın kendi yazarlarımızın, mütefekkirlerimizin eserleri, başka dillere çevrilmek üzere telif anlaşması yapıldı.

Bu rakam yeterli değil belki ama sevindirici bir gelişme” derken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, “Günümüzde görsel medyanın çok ağırlık kazandığı, yazılı, kültürel eserlerin biraz ikinci plana itildiği bir dönemde böyle bir fuarda yazarların, kitapların okuyucuyla buluşması, yeni neslimizin kitaba ısındırılması önemli diye düşünüyorum” dedi.