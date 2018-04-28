38 günlük bebeğe cinsel istismar davasında gerekçeli karar açıklandı

Van'da, 2017 yılında, sevgilisinin 38 günlük erkek bebeğine cinsel istismarda bulunup öldüren Ferdi Arat'ı ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıl, bebeğin annesi Pınar Tatar'ı ağırlaştırılmış ömür boyu ve arkadaşları Yılmaz Güzel'i de 15 yıl hapis cezalarına çarptıran mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, Tatar'ın bebeğin annesi olmasına rağmen, olayın adli makamlara yansımasına ve delillerin ortaya çıkarılmasına engel olup, delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığını belirtti. Mahkeme, davayı takip etmeyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Van İl Müdürlüğü görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına da karar verdi.
DHA'nın haberine göre, Van 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl, 38 günlük erkek bebeğin istismar edilip öldürülmesiyle ilgili davada, bebeğin annesi Pınar Tatar'ı ağırlaştırılmış ömür boyu, sevgilisi Ferdi Arat'ı ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıl, arkadaşları Yılmaz Güzel ise bebeği öldürmeye yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. 39 sayfalık kararda, bebeğin annesi Pınar Tatar ve sevgilisi Ferdi Arat'ın birlikte yaşadıkları, sanık Yılmaz Güzel'in tahsis ettiği dairede kaldıkları, olayların da bu evde yaşandığı ifade edildi.
"ÇOCUĞUNU ÖLDÜREN SEVGİLİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI"
Sanıkların birbirlerini korumak için gerçeğe aykırı ifadeler verdiği belirtilen kararda, bebekte meydana gelen kafa travmasına bağlı yaralanmanın, sert cisimle vurmak veya sert bir cisme çarpmayla oluşabileceğinin tartışmasız olduğu vurgulandı. Pınar Tatar'ın çocuğunu öldüren Ferdi Arat'ı korumaya ve olayı gizlemeye çalıştığı ifade edilen kararda, annenin kendi çocuğunun ölümü ile ilgili delillerin ortaya çıkarılmasını eylemli olarak engellemeye çalıştığı ve sanıkların birbirlerini korumak için verdikleri ifadelere itibar edilmediği kaydedildi.
"DELİLLERİ KARARTMAK İÇİN ÖNEMLİ ÇABALAR GÖSTERDİLER"
Ferdi Arat'ın maktul bebeği darp ederek, kafa travmasına bağlı beyin kanamasına neden olduğunu kaydeden mahkeme, sanıkların olaydan sonra delilleri karartmaya yönelik önemli çabalar gösterdiğine dikkat çekti. Bebeğin kafatasındaki parçalı kemik kırığının ağırlığı dikkate alındığında Ferdi Arat'ın katil kastıyla hareket ettiğini belirten mahkeme, sanığın bebeğe cinsel istismarda bulunduğunun da bilimsel raporlarla kanıtlandığını kaydetti. Mahkeme, birbirlerini koruyan sanıkların, olayın adli makamlara intikali anına kadar, suçun ortaya çıkmasını engelleyecek ifade ve davranışlarda bulunduklarını vurguladı. Kararda, Pınar Tatar'ın cinsel istismara ilişkin çelişkili ifadelerinde de sevgilisi olan Ferdi Arat'ı korumaya ve suçun açığa çıkmasını engellemeye çalıştığı ifade edildi.
CANAVARCA HİSLE İŞLENDİ
Bebeğin cinsel istismar ve öldürme eylemlerine maruz kaldığını kaydeden mahkeme, bebeğe karşı sanığı öldürme eylemine yöneltecek herhangi bir nedenden söz etmenin mümkün olmadığını vurguladı. Ferdi Arat'ın eylemini canavarca hisle işlediğini belirten mahkeme, üst sınırdan ceza verildiğini kaydetti. Pınar Tatar'ın delillerin ortaya çıkarılmasını eylemli olarak engellemeye çalıştığı ve Ferdi Arat ile birlikte delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığı belirtilen kararda, "Pınar Tatar, henüz 40 gününü doldurmayan bebeğin annesi olmasına rağmen, suçun adli makamlara yansıması ve delillerin ortaya çıkarılmasına eylemli olarak engel oldu" denildi.
BAKANLIK GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Ankara, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, Trabzon, Van ve İzmir Barolarının davaya katılma talebinde bulundukları belirtilen kararda, suçun failleri arasında bebeğin annesinin de bulunduğu belirtildi. Kararda, en temel insan haklarından olan hayat hakkı ve vücut bütünlüğünün korunması değerleri saldırıya uğrayan maktul bebeğin haklarının korunması, insan haklarını savunmak, korumak ve işlerliğini sağlamak bağlamında, baroların davaya kabullerine karar verildiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na davetiye çıkarıldığı ve davaya katılmalarına karar verildiği belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:
"Eylemin mahiyeti ve toplumda yaratacağı infial nazara alındığında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Van İl Müdürlüğü görevlilerinin yargılamayı takip etmemesi nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Cezaevinden doğum yapmak üzere izin alan sanık Pınar Tatar'ı izleme, gözetleme ve maktul bebeği korumakla görevlendirilen kamu görevlilerinin bulunup bulunmadığı, varsa görevlerini ihmal edip etmediği konusunda suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."
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