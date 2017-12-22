Van'da 38 günlük erkek bebeğe cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan ve aralarında bebeğin annesinin de bulunduğu 3 sanık hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti anne P.T.'ye ve bebeğe istismarda bulunduğu iddia edilen F.A.'ya ağırlaştırılmış müebbet verdi. Diğer sanık Y.G. ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Meral Yıldız'ın haberine göre Van'da 26 Ocak günü 38 günlük bebeğe cinsel istismarda bulunulması ve öldürülmesine ilişkin annenin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar F.A. ve Y.G. salonda hazır bulunurken, anne P.T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti karar vermek üzere duruşmaya kısa bir ara verdi.

Mahkeme savcısı mütalaasını tekrar ederek, davaya müdahil olan ancak hiçbir duruşmaya katılmayan Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

SAPIKLARA CEZA YAĞDI

Alınan beyanların ardından mahkeme heyeti sanık F.A. için "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Cinsel istismar" suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Anne P.T. için de "Alt soydan birini öldürme, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanık Y.G. için ise "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme eylemine yardım etme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti ayrıca olayın yaşanmasının ardından duruşmaya müdahil olan ancak hiçbir durulmaya katılmayan Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli hakkında ve doğum izni ile cezaevinden çıkan P.T.'yi denetlemek ve gözetlemekle hükümlü olan personeller hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmasına karar verdi.

OLAY

Van'da 26 Ocak'ta anne P.T. ile F.A. ve Y.G. tarafından kusma ve halsizlik şikayetleri ile özel bir hastaneye getirilen 38 günlük bebek tüm müdahalelere rağmen 22 saat sonra hayatını kaybetmişti. Bebeğin kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularına rastlanınca, hastane yönetimi durumu polise bildirmişti. Gözaltına alınan anne P.T. ve onunla birlikte hastaneye gelen F.A. ile Y.G. tutuklanmıştı.

38 günlük bebeğe istismar: Müebbet hapis