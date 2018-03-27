İtalya'da arkeologlar tüyler ürperten bir araştırmayı açıkladı. Hamile bir kadının mezarını açan arkeologlar, yapılan araştırma sonucunda kadının öldükten sonra doğum yaptığını ortaya koydu.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; Ortaçağ'da yaşamış bir kadının mezarında, kadının bacakları arasında bebek kemikleri buldular. İddiaya göre; bebek anne öldükten bir süre sonra dünyaya geldi.

25-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve 38 haftalık hamile olan kadının kafatasındaki delik de dikkat çekti.

Arkeologlar, gömüldükten sonra doğum yaptığını düşündükleri kadının kafatasındaki deliğin ise bir ameliyata bağlı meydana geldiğini düşünüyorlar. İddiaya göre; kadın ameliyat olduktan bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Araştırma Dünya Nöroşirürji dergisinde yayımlandı.

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