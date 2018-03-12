39 proje için 750 milyon lira harcanacak

DHMİ Genel Müdürlüğü bu yıl 4 milyar 823 milyon 895 bin lira tutarındaki 39 proje üzerinde çalışacak. Söz konusu projeler için geçen yıl 1 milyar 536 milyon 796 bin lira harcayan DHMİ, bu yıl da 750 milyon liralık harcamada bulunacak.
Kayseri, Kahramanmaraş, Muş, Balıkesir havalimanlarına terminal binası, Amasya Merzifon ile Malatya havalimanlarına terminal binası etüt projesi yapılacak. Atatürk Havalimanı'nda protokol işi kapsamında birinci etap yapımına devam edilirken, devlet konuk evinde muhtelif tadilat gerçekleştirilecek.
Çanakkale Havalimanı'na garaj binası, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na ise itfaiye ve garaj binası yapımı planlanıyor.
Ankara Esenboğa, Kars Harakani, Muğla Milas-Bodrum, Antalya, Van Ferit Melen, Trabzon havalimanlarında PAT sahaları onarımı gerçekleştirecek DHMİ tarafından İzmir Adnan Menderes, Kastamonu, Tekirdağ Çorlu, Antalya, Erzincan, Adıyaman, Diyarbakır ve Erzurum havalimanlarında taksi yolları, yağmur suyu drenaj sistemi, tel örgü, yol ve aydınlatma sistemi yapımı gibi çalışmalar yürütülecek.
Gaziantep Havalimanı'na yeni iç hatlar terminali yapımına başlayacak kurum, Tokat, İzmir Alaçatı havalimanlarının inşasına yönelik çalışmalara devam edecek.
2018 SONRASINA KALAN PROJELER HANGİLERİ?
Toplam bedeli 347 milyon 795 bin lirayı bulan ve aralarında havalimanları master planları ile hava trafik sistemleri Ar-Ge projelerinin de yer aldığı etüt proje işleri için geçen yıl 68 milyon 163 bin lira kullanan DHMİ, bu yıl söz konusu işler için 38 milyon 764 bin lira harcayacak.
İlk etabı 29 Ekim'de hizmete açılacak ve 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın müşavirlik işleri için bu yıl 6 milyon 900 bin lira harcama planlayan DHMİ, yıl içinde Çukurova Havalimanı'nın üst yapısı için ihaleye çıkacak.
Kurum, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda deprem güçlendirmesi yapılmayan tesisleri de yenileyecek. Gelecek yıl bitirilmesi planlanan çalışmalara bu yıl 12 milyon lira harcanacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pist yapımına ise devam ediliyor.
DHMİ tarafından ayrıca Çeşme-Alaçatı Havalimanı için 20 Nisan'da ihale yapılacak. Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilecek havalimanının ihalesi, kapalı teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.
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