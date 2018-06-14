İsyan ettiren görüntü!

Edinilen bilgilere göre, Sapanca ilçesi Yüzevler mevkiinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde vatandaşlar köpeğin acı bağrışlarını duydu. Hemen köpeğin yanına giden vatandaşlar hayvanın 4 ayağının kesik olduğunu gördü. Vatandaşlar tarafından veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre, durumu duyan hayvanseverler, başta polis olmak üzere Sapanca Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesini arayarak şikayette bulundu.





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