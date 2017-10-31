4 aylık bebeğe kalp ameliyatı yapıldı!

Van'ın Erciş ilçesinde doğuştan kalbinin sağ tarafı çalışmayan 4 aylık Devran Bebek, yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

İHA'nın haberine göre; Erciş ilçesinde yaşayan 4 aylık Devran Bebek, rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada yapılan tetkikler sonucu kalbinin sağ tarafının çalışmadığı tespit edilen Devran Bebek ameliyata alındı. Başarılı bir ameliyat sonucunda bebek sağlığına kavuştu.

"VAN'DA BU TÜR RİSKLİ AMELİYATLARI YAPMAK ONUR VERİCİ"

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Babürhan Özbek, Devran'ın doğumsal olarak kalbinin sağ yarımının gelişmediğini ve bu nedenle hastaneye getirildiğini söyledi. Özbek, "Riskli bir vakaydı. Van'da bu tür riskli ameliyatları yapmak onur vericidir. Amacımız bu tarz yavrularımızı topluma kazandırıp, ailelerin de yüzünü güldürmektir" dedi.

"BU TÜR RİSKLİ VAKALARI ARTIK RAHATLIKLA YAPABİLİYORUZ"

4 aylık Devran'ın yaklaşık 5 kilo olduğunu ifade eden Özbek, "Bu tarz hastalar genelde Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük merkezlere sevk oluyorlar. Yolda başlarına sıkıntı gelebiliyor veya merkezler çok yoğun olabiliyor. Biz Van'da kendi merkezimizi çok geliştirdik ve bu tür riskli vakaları artık rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu da bizim için bir avantaj" ifadelerini kullandı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ise, kalbinin bir tarafı çalışmayan bebeğin çocuk kalp cerrahları tarafında yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, "Çok şükür taburcu olacağını görüyoruz. Bu anlamda çocuk kalp cerrahi merkezi olma yolunda adım adım ilerliyoruz. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesini, hekimlerimizin, hastanelerimizin bilgilendirilmesini ve hastalarını bize yönlendirmelerini istiyorum. İnşallah çocuk kalp damar cerrahisi gibi diğer birçok yandal branşlarımızla da tıbbi tüm donanıma sahip modern tıbbi uygulamaları yapmaya devam edeceğiz. Ben başarılı ameliyattan dolayı hekimlerimizi kutluyorum" şeklinde konuştu.

"BİZE 'İSTANBUL'A GÖTÜRÜN' DEDİLER"

Devran'ın annesi Yıldız Yardımcı da, ameliyattan önce çocuğunun durumunun iyi olmadığını dile getirerek, "Çok riskliydi ve durumu hiç iyi değildi. Bize 'İstanbul'a götürün' dediler. Ama biz buraya getirdik. Hocamız burada ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Çok güzel geçti ve durumu çok iyi. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.