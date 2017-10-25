4 bin 900 TL taksitle ev satıyor

2018’de teslim edilmesi planlanan proje, büyüklükleri 62 ile 139 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 seçeneklere ve 3.18 metreye varan tavan yüksekliğine sahip daireleriyle, konutlarda alışılagelmiş daire kavramını yeniden tanımlıyor.
NG Kütahya Seramik’in estetik ve güven kavramını bir araya getirdiği NG Residence projesi, peşinatsız, 4 bin 900 TL’den başlayan taksitli ödeme seçenekleriyle yatırımcılara konforlu ve ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor.
Konumuyla İstanbul’un en değerli ve gelecek vaat eden lokasyonlarından biri olan Basın Ekspres Yolu, her geçen gün gelişiyor ve yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. NG Residence, Basın Ekspres Yolu’nun tam ortasında yer alıyor. İstanbul’un önemli noktalarına yakınlığıyla dikkat çeken NG Residence, ilerleyen yıllarda dünyanın en önemli fuar ve kongre alanı olacak İstanbul Atatürk Havalimanı’na 6 kilometrelik mesafede yer alıyor.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ve 3. Havalimanı bağlantı yoluna 4 kilometrelik mesafede konumlanan NG Residence metro istasyonuna ise 200 metrelik mesafede yer alıyor. Projenin mimari duruşu, kullanılan malzeme, işçilik kalitesi ve lokasyon avantajıyla bölgede diğer projelerden ayrışan bir yaklaşım sunuyor. 26 katlı rezidans, 5 yıldızlı uluslararası zincir otel kulesi ve 3 bin 200 kişilik kongre merkezinden oluşan projenin inşaatının tamamlanacağı 2018 yılında, yatırımcısına sunduğu ayrıcalıkla, bölgede yer alan projelerin çok üstünde bir kazanç sağlayacağı bekleniyor. Proje tamamlanıp yaşam başladığında daire kira getirilerinin bin 800 ile 2 bin 300 bandında seyretmesi öngörülüyor.
26 katlı residence, 5 yıldızlı zincir otel kulesi
Avrupa Yakası’nın “Vazo”su olarak tanımlanan proje, toplam 288 daireden oluşuyor. Projede büyüklükleri 62 ila 139 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri yer alıyor. Daireler, sahip olduğu 3.18 metreye varan tavan yüksekliği ile mekana ferahlık getiriyor. Proje, 26 katlı residence, turizmde dünya markası olan 5 yıldızlı uluslararası zincir otel kulesi ve 3 bin 200 kişilik kongre merkezinden meydana geliyor. Projede ayrıca sunulan hizmetler arasında; 7/24 güvenlik, SPA, buhar banyosu, sauna, Türk Hamamı yer alıyor. Sahip olduğu NG GYM spor salonunda ise pilates ve fitness imkânları sunuluyor. Projede her daireye özel kapalı otopark alanı da yer alıyor.
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