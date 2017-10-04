Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ üyelerinin, ByLock haberleşme programını kullananların ve FETÖ destekçilerinin yakalanması için yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. İşte 4 Ekim 2017 tarihli FETÖ operasyonları raporu...

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ANKARA MERKEZLİ 4 İLDE 11 MUVAZZAF ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı. (AA)

İZMİR'DE 52 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "eğitim ve mali yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 87 kişiden 52'si tutuklandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün kapatılan okul ve kayyum atanan şirketlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan 87 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen zanlılar, savcılıktaki sorgularından sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Şüphelilerden 52'si "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında 2015 yılında resen emekli edilen 4. sınıf emniyet müdürü de bulunuyor.



Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve adli kontrol şartı uygulanan bazı şüphelilerin örgüt yapılanmasına ilişkin itiraflarda bulundukları belirtildi.



Operasyon



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kapatılan okul ve kayyum atanan şirketlerinde çalıştıkları belirlenen 98 kişi hakkında yakalama kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 87 zanlı gözaltına alınmıştı. (AA)

KAHRAMANMARAŞ'TA FETÖ'YE "SİVER ŞİRKET" OPERASYONU

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün siber şirketi olduğu iddia edilen bir firmanın 3 ortağı gözaltına alındı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, FETÖ'nün siber şirketi olarak çalıştığı belirtilen bir firmanın ortağı 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Erkan A, Adem P. ve Fedat Ç, gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale de el konuldu.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Gözaltına alınan kişilerin sahibi olduğu firmanın, Kahramanmaraş, İstanbul, Adana ve Gaziantep illerinde faaliyet gösterdiği belirtildi.



Firma ortaklarının FETÖ'nün talimatıyla örgüt bağlantılı firmaların ve şirketlerin olası baskınlara karşı hard disklerini değiştirerek polisin yaptığı soruşturmalarda delil elde etmesinin önüne geçmeye çalıştıkları, şüpheli firmalara kurdukları serverlarla uzaktan erişim sayesinde bilgisayarlarda bulunan suç unsurlarını olası polis baskınlarına karşı temizlediklerinin belirlendiği kaydedildi. (AA)

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYONDA 20 KİŞİ YAKALANDI



FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan ve haklarında gözaltı kararı alınan 49 öğretmenden 20'si yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı.



Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 23 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 20 öğretmen yakalandı.



Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. (AA)