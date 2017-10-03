4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde mama çağrısı

Başkentte 9 yıl önce trafik kazalarında yaralanan sokak köpeklerini veterinere götürerek, sokak hayvanlarına yardım etmeye başlayan Fahir ve Zekiye Taş Köklü çifti, farklı cinslerde 450 köpeğin bulunduğu barınak inşa etti. Çayyolu'nda 25 dönüm arazi kiralayıp barınağa çeviren Köklü çifti, masrafları gönüllülerin bağışlarıyla karşılıyor.

Hayvan Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Köklü ve eşi Zekiye Taş Köklü, 2009'da karşılaştıkları trafik kazalarında yaralanan sokak köpeklerini, veteriner kliniğine götürerek, sokak hayvanlarına yardım etmeye başladı. Klinikteki köpek sayısının 12'ye ulaşması nedeniyle veterinerin, "Abi artık bunları al, iyileştiler. Bu hayvanlar cins olmadığı için sahiplendiremedim" şeklindeki sözleri üzerine Köklü çifti, Çankaya Tulumtaş mevkisinde 3 dönümlük arazi kiralayıp hayvanlara barınak yaptı.

Bu süreçte hayvan sayısının 60'a çıkması ve barınak alanının küçük gelmesi nedeniyle Yenimahalle Belediyesi'nin Alacaatlı'da tahsis ettiği arazide, üç sene boyunca 180 sokak köpeğine bakan Köklü çifti, daha sonra Çankaya Belediyesince, Çayyolu Dodurga Mahallesi'nde tahsis edilen arazide inşa ettikleri barınakta 450 sokak köpeğinin beslenme, bakım, tedavi ve temizliklerini sağlıyor.

"HAYVANLAR CİNS OLMADIĞI İÇİN SAHİPLENDİREMEDİM"

Çalışmaları hakkında bilgi veren Hayvan Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zekiye Taş Köklü, derneğin 2011'de hayvan haklarının korunması ve mağduriyetlerinin sona erdirilmesi için kurulduğunu söyledi.

Köklü, trafikte sürücülerin dikkatli araç kullanmadıklarını vurgulayarak, "Yaklaşık 9 yıl önce eşimle trafik kazalarında köpeklerin sakatlandığına şahit oldum. Onları veteriner bir arkadaşımızın kliniğine götürdüm. Kliniğe götürdüğüm köpeklerin sayısı zamanla 12 oldu. Veteriner de 'Abi artık bunları al, iyileştiler. Bu hayvanlar cins olmadığı için sahiplendiremedim' dedi. Bunun üzerine çözüm aramaya başladık" diye konuştu.

Daha sonra sokak köpeklerinin barınması için Çankaya ilçesinin Tulumtaş mevkisinde 3 dönümlük bir arsa kiraladığını anlatan Köklü, elektrik ve su bağlantısının bulunmadığı metruk bir yapının etrafında barınak yaptığını söyledi.

Köklü, bu süreçte hayvan sayısının 60'a çıktığını ve barınağa sığmadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yenimahalle Belediyesi ile irtibata geçtik. Alacaatlı tarafında 10-15 dönümlük bir yeri kiraladık. Orada hayvan sayımız 2-3 senede 180'i buldu. Daha sonra Çankaya Belediyesi bizi Çayyolu'ndaki Dodurga Mahallesi'ndeki mevkiye getirdi. Burası için belediyeye 350 lira kira ödüyoruz. Biz 180 hayvanla buraya geldik, şu an 450'yi geçti."

"EŞİM HAYVANLARIN TEMİZLİĞİNİ YAPIYOR"

Köpeklerin trafik kazası veya hastalanması sonucu barınağa getirildiklerini ifade eden Köklü, barınaktaki köpeklerinin 5'inin belden aşağısının tutmadığını, 20'sinin tek bacağının koptuğunu, 12'sinin de kör olduğunu söyledi.

Hayvanların sağlık ve temizlik bakımlarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Köklü, "Biz burada ücretli çalışan biri değiliz. Bu konuda bize maddi destek sağlayan gönüllü arkadaşlarımız var. Hafta sonları eşim tek tek kafesleri gezerek hayvanları sevip temizliğini yapıyor. Gönüllü vatandaşlar gelirse onları da gezdiriyor." dedi.

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ İÇİN MAMA ÇAĞRISI

Sosyal medyadan hesap açarak gönüllü ve hayvanseverlerden mama desteği istediklerini aktaran Köklü, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla köpek mamaları yüzde 50 ucuzluyor. İnsanlar bu durumu değerlendirerek hayvanların beslenmesi noktasında bizlere yardımcı olabilirler." diye konuştu