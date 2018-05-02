Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı gümrük müdürlüklerine Ambarlı, Malatya, Muratbey ve Tekirdağ gümrük müdürlükleri de eklendi. Ancak bazı tekstil eşyaları kapsam dışında bırakıldı.

Yetkilendirilmiş yükümlü ve onaylanmış kişi statüsüne sahip firmaların tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatı tüm gümrük müdürlüklerinden yapılacak.