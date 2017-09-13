4 hastane 21. gün teşhis 22. gün ölüm

Trabzon'un Arsin İlçesi Yalı Mahallesi’nde oturan ve yaklaşık 1 yıl önce evlenen İsmail-Aydanur Terzi’nin, 2 ay önce bir çocukları dünyaya geldi.

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre; doğumdan hemen sonra baş ağrısı şikâyeti başlayan genç kadın, önce ilçedeki devlet hastanesine gitti. İddiaya göre doktor, 24 yaşındaki Terzi’yi ağrı kesici iğne yapılıp reçete yazdıktan sonra evine gönderdi. Ertesi gün ilaçlara rağmen baş ağrısı dinmeyen kadını, yakınları bu kez Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Serum bağlanıp bir süre gözetim altında tutulan genç kadın, aynı gün taburcu edildi.

PSİKİYATRİYE YATIRDILAR

1 yıllık eşinin ağrılarının bir türlü dinmediğini anlatan İsmail Terzi, bu kez Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisi’ne gittiklerini belirtip şu iddiaları ortaya attı: “Burada da serum takarak bir süre müşahede altında tutup yine ilaç yazarak geri gönderdiler. Ağrıları kesilmedi. Bu kez özel bir hastaneye gittik. Burada MR çekildi. Doktor ‘Bir şey görünmüyor’ diyerek taburcu etti. Sorun devam etti ve Numune Hastanesi’ne başvurduk. Filmlerde anormal bir durum çıkmayınca sorunun psikolojik olduğunu söyleyip psikiyatri servisine yatırdılar. 10 gün boyunca baş ağrısı çeken eşimi ilaçlarla uyuttular. Ancak sağlığı daha kötü oldu. Daha sonra aynı serviste çalışan bir başka doktor eşimin psikolojik sorunu olmadığını söyleyince oradan aldım.”

21 GÜN SONRA ANLAŞILDI

Eşini son kez Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi’ne götürdüğünü belirten Terzi, şöyle devam etti: “1 ay önce burada çekilen film, MR, ultrason sonrası beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Ancak, doktorlar beyindeki baloncukların çokluğu yüzünden müdahale edemediklerini söylediler. Tedavi altına alınan eşim ertesi gün beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.”

Eşinin tamamen yanlış teşhis ve sağlık skandalı sonucu yaşamını yitirdiğini ileri süren İsmail Terzi, hastaneler ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığı’na da başvurduğunu söyleyen acılı eş, “Bu ihmalin bedelini, kim yaptıysa adalet önünde verecek. Eşimin beyin kanaması geçirdiğini 21 gün sonra fark edebildiler. Boşu boşuna 10 gün psikiyatri servisinde yatırarak ölümüne zemin hazırladılar” diye konuştu.