Ankara Gölbaşı ilçesinde iki tırda yapılan aramada 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen rutin uygulamalar sırasında iki tırda yapılan aramada 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde rutin uygulamalarını sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelenilen iki tırı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramalarda tırların dorselerinde bulunan bölmelerde 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.N.A, M.A, A.R.A ve A.K gözaltına alındı.

5 BİN PAKET KAÇAK SİGARA MARDİN'DE

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

İHA'nın haberine göre Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir araçta 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sigaralara el konulurken, araç içerisinde bulunan 1 şahıs olay yerinde gözaltına alındı.

Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

ŞIRNAK'TA PAKET SAYISI 6 BİNİ GEÇİYOR

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonda 3 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 Nisan 2018 tarihinde, Kurumcu Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol ve Arama noktasında 'Kaçakçılık Suçları ve Terörizmin Finansmanına' yönelik icra edilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 86 bin 240 Türk Lirası olan gümrük kaçağı 6 bin 160 paket sigara ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

HAKKARİDE SİGARA VE TEKNOLOJİK ALET KAÇAKÇILIĞI



Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda 4 bin 490 paket sigara ile 131 adet kol saati ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında 26 Mart 2018 ile 2 Nisan 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 4 bin 490 paket sigara, 131 adet kol saati, 24 adet cep telefonu, 4 adet tablet, bir adet radyo ve bir adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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