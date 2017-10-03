Ordu, Kars, Rize ve Ardahan'a Ekim ayının başında mevsimin ilk karı düştü.

Kars'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi de beyaza büründü. Kayak antrenörü Levent Tanyeri, yaptığı açıklamada, karın bu sezon erken yağmasından mutlu olduklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde inşallah her taraf beyaza bürünür. Kar, kış turizminde bölgenin kazanç kapısı." dedi. Öte yandan, kentteki 3 bin 180 rakımlı Allahuekber ve 2 bin 600 rakımlı Ağbaba dağlarının zirveleri de karla kaplandı.

KAR KALINLIĞI 3 SANTİMETREYİ BULDU

DHA'nın haberine göre, Ordu'nun Kabadüz İlçesi Çambaşı Yaylası'na kar düştü. Kar yağışının görüldüğü Ordu'da dağların etekleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 3 santimi buldu. Yaz ayını yaylarda geçirenler de havaların soğuması ve karın düşmesiyle birlikte dönüş hazırlığına başladı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı yağdı.Kentte dün etkisini gösteren sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan ve Göle ilçesi arasındaki tepeler beyaza büründü.Vatandaşlardan Celal Şuay, havaların soğuduğuna işaret ederek, "Artık bundan sonra merkeze de yağar, sürpriz değil." diye konuştu.

RİZE'YE DE KAR YAĞDI

Rize'nin İkizdere İlçesi ile Erzurum'un İspir İlçesi'ni birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidine kar yağdı.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Ovit Yaylasında küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanlarda kar yağışının başlaması ile birlikte dönüş yoluna geçti.